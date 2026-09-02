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32 साल पुराने हत्या के मामले में डोरिक साव बरी, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

32 साल पुराने हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट ने डोरिक साव को बरी कर दिया है, जानिए पूरा मामला. रिपोर्ट आनंद वर्मा

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पटना हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2026 at 11:12 PM IST

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी डोरिक साव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. कोर्ट ने जमुई की फास्ट ट्रैक अदालत द्वारा सुनायी गयी दोषसिद्धि और आजीवन कठोर कारावास की सजा को रद्द कर दिया.

जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा और जस्टिस आलोक कुमार की खंडपीठ ने आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 266/2004 पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

क्या है पूरा मामला?

जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में 5 अगस्त,1993 को चानो साव की हत्या कर दी गयी थी. मृतक के पुत्र रामदेव साव के फर्दबयान के आधार पर झाझा थाना कांड संख्या 121/1993 दर्ज हुआ था. यह आरोप था कि चानो साव आरोपी डोरिक साव के साथ पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में बीड़ी का काम करने गये थे.

सड़क किनारे मिला था शव

उनके वापस नहीं लौटने पर तलाश के दौरान भदारिया जंगल के पास सड़क किनारे उनका शव मिला था. शव के गले, पेट और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे.

कोर्ट ने कहा- कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था

हाईकोर्ट ने पाया कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था और कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था. अभियोजन मृतक और आरोपी के अंतिम बार साथ देखे जाने की बात भी विश्वसनीय तरीके से साबित नहीं कर सका.

कोर्ट ने कहा- सब सुनी सुनाई बात

जिस चचेरे भाई करू साव के हवाले से दोनों को नरगंज स्टेशन पर साथ देखे जाने की बात कही गयी थी, उसने अपनी गवाही में इसका उल्लेख ही नहीं किया. कोर्ट ने इसे सुनी-सुनाई बात माना.

गवाहों के बयानों में विरोधाभास

बीड़ी के काम को लेकर विवाद को हत्या का मकसद बताया गया था, लेकिन संबंधित बीड़ी कंपनी के मालिक से पूछताछ नहीं की गयी और न ही उसे गवाह बनाया गया. जांच अधिकारी को भी अदालत में पेश नहीं किया गया, जिससे बचाव पक्ष को उससे जिरह का अवसर नहीं मिला. गवाहों के बयानों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास मिले.

अदालत ने विभिन्न फैसलों का हवाला दिया

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में घटनाओं की पूरी श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए, जिससे आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य संभावना की गुंजाइश न रहे.

आजीवन कारावास की सजा रद्द

इस मामलें में साक्ष्यों की कड़ी अधूरी और कमजोर है. ऐसे में आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डोरिक साव की अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा रद्द कर दी.

आरोपी पहले से जमानत पर थे, इसलिए उनके जमानत बांड रद्द कर दिये गये. कोर्ट ने मित्र स्मृति सिंह को 10 हजार रुपये पारिश्रमिक देने का भी निर्देश दिया गया.

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