कचरा वाहन से युवक की मौत के बाद भड़का आक्रोश, निगम कार्यालय के सामने शव रख कर किया प्रदर्शन
धनबाद में कचरा वाहन की चपेट में आने से 32 वर्षीय युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 7:32 PM IST
धनबादः नगर निगम के कचरा वाहन की चपेट में आने से 32 वर्षीय युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. धैया ठाकुर कुल्ही में रहने वाले मिथलेश रजक की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय के समीप शव रखकर सड़क जाम कर दिया और मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की. कई घंटे तक चले विरोध के बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की पहल पर रैमकी कंपनी के प्रतिनिधियों और परिजनों के बीच वार्ता हुई. वार्ता के बाद दो लाख रुपये मुआवजा और तत्काल नियोजन देने पर सहमति बनी. नियोजित होने वाले परिजन को 28 हजार रुपये मासिक वेतन देने की बात भी तय हुई.
इलाज के दौरान हुई मौत
धनबाद के धैया ठाकुर कुल्ही इलाके में मंगलवार को हुआ हादसा एक परिवार के लिए मातम लेकर आया. 32 वर्षीय मिथलेश रजक घर लौट रहा था. इसी दौरान गलीनुमा सड़क पर बैक हो रहे नगर निगम के कचरा वाहन की चपेट में वह आ गया. हादसे में मिथलेश गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान मिथलेश की मौत हो गई.
शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन
मिथलेश कपड़ा धोने का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. वह शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे हैं. परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत के बाद परिजनों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया. मिथलेश की मौत की खबर के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. गुरुवार को शव नगर निगम कार्यालय के समीप सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया.
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिले. विरोध के कारण नगर निगम कार्यालय से रंधीर वर्मा चौक और कोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. सूचना मिलने के बाद धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे.
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने मामला निपटाया
मामले की जानकारी मिलने के बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों और रैमकी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. काफी देर तक चली वार्ता के बाद आखिरकार सहमति बनी. कंपनी की ओर से मृतक के परिजन को तत्काल नियोजन देने और दो लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति जताई गई. वहीं, नियोजन के तहत 28 हजार रुपये मासिक वेतन देने की बात भी तय हुई.
सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल
सांसद की पहल के बाद मुआवजा और नियोजन पर सहमति बनने के बाद परिजनों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और सड़क पर आवागमन बहाल हुआ. हालांकि, इस हादसे ने संकरी सड़कों पर भारी वाहनों के परिचालन और बैक करते समय सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जरूरत इस बात की है कि ऐसे इलाकों में कचरा वाहनों के परिचालन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, ताकि एक परिवार को दोबारा अपने कमाऊ सदस्य को न खोना पड़े.
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