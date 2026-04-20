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बिहार में 32 UDC का सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तैनाती

सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही 32 UDC को बड़ा फायदा हुआ है. आगे पढ़ें पूरी खबर

UDC transfer
बिहार सचिवालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 7:27 PM IST

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पटना : बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के 32 उच्च वर्गीय लिपिक को बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तबादला किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. उच्च वर्गीय लिपिक का तबादला विभिन्न विभागों में किया गया है.

पदभार संभालने के साथ मिलेगा लाभ : सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रभार ग्रहण करने की तिथि से सभी को आर्थिक लाभ मिलेगा. कहा जा रहा है कि काफी दिनों से कर्मचारी इसकी चाहत रखते थे, आखिरकार उन्हें यह गिफ्ट मिला है.

नामकिस विभाग में हुआ ट्रांसफर
सुरेंद्र कुमार श्रम संसाधन विभाग
संजय कुमार श्रम संसाधन विभाग
मनोहर कुमार श्रम संसाधन विभाग
शैलेंद्र कुमार मेहता श्रम संसाधन विभाग
अंजना सिंहबिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग
सनीस कुमारसामान्य प्रशासन विभाग
रोहित आनंद योजना एवं विकास विभाग
रोहित कुमारयोजना एवं विकास
राहुल कुमार पथ निर्माण विभाग
अभिषेक भूषण विद्यार्थी ग्रामीण कार्य विभाग
रंजन कुमार सिन्हाशिक्षा विभाग
कुमार चंदनशिक्षा विभाग
जितेंद्र कुमारशिक्षा विभाग
पिंटू कुमार जल संसाधन विभाग
संजय कुमार राय जल संसाधन विभाग
देव आनंदजल संसाधन विभाग
शक्ति कुमारराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संजीत कुमारराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
राज कुमार कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय
संजीव कुमारगृह विभाग (विशेष शाखा)
नीरज कुमारबिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्यान प्रभाग)
नविता ज्योतिबिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्यान प्रभाग)
आमना खातूनकारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय
सुनीता कुमारीगृह विभाग (विशेष शाखा)
सैफ अहमदगृह विभाग (विशेष शाखा)
जितेंद्र रायकारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय
रजनी कुमारी सिंहगृह विभाग (विशेष शाखा)
नीरज कुमार पांडेश्रम संसाधन विभाग
मनीष कुमारश्रम संसाधन विभाग
सत्येंद्र नारायण सिंह आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल
दिलीप चंद्र पासवानआयुक्त कार्यालय, कोसी प्रमंडल, सहरसा
दिलीप कुमार आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

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