बिहार में 32 UDC का सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तैनाती
सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही 32 UDC को बड़ा फायदा हुआ है. आगे पढ़ें पूरी खबर
बिहार सचिवालय (ETV Bharat)
Published : April 20, 2026 at 7:27 PM IST
पटना : बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के 32 उच्च वर्गीय लिपिक को बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तबादला किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. उच्च वर्गीय लिपिक का तबादला विभिन्न विभागों में किया गया है.
पदभार संभालने के साथ मिलेगा लाभ : सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रभार ग्रहण करने की तिथि से सभी को आर्थिक लाभ मिलेगा. कहा जा रहा है कि काफी दिनों से कर्मचारी इसकी चाहत रखते थे, आखिरकार उन्हें यह गिफ्ट मिला है.
|नाम
|किस विभाग में हुआ ट्रांसफर
|सुरेंद्र कुमार
|श्रम संसाधन विभाग
|संजय कुमार
|श्रम संसाधन विभाग
|मनोहर कुमार
|श्रम संसाधन विभाग
|शैलेंद्र कुमार मेहता
|श्रम संसाधन विभाग
|अंजना सिंह
|बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग
|सनीस कुमार
|सामान्य प्रशासन विभाग
|रोहित आनंद
|योजना एवं विकास विभाग
|रोहित कुमार
|योजना एवं विकास
|राहुल कुमार
|पथ निर्माण विभाग
|अभिषेक भूषण विद्यार्थी
|ग्रामीण कार्य विभाग
|रंजन कुमार सिन्हा
|शिक्षा विभाग
|कुमार चंदन
|शिक्षा विभाग
|जितेंद्र कुमार
|शिक्षा विभाग
|पिंटू कुमार
|जल संसाधन विभाग
|संजय कुमार राय
|जल संसाधन विभाग
|देव आनंद
|जल संसाधन विभाग
|शक्ति कुमार
|राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
|संजीत कुमार
|राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
|राज कुमार
|कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय
|संजीव कुमार
|गृह विभाग (विशेष शाखा)
|नीरज कुमार
|बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्यान प्रभाग)
|नविता ज्योति
|बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्यान प्रभाग)
|आमना खातून
|कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय
|सुनीता कुमारी
|गृह विभाग (विशेष शाखा)
|सैफ अहमद
|गृह विभाग (विशेष शाखा)
|जितेंद्र राय
|कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय
|रजनी कुमारी सिंह
|गृह विभाग (विशेष शाखा)
|नीरज कुमार पांडे
|श्रम संसाधन विभाग
|मनीष कुमार
|श्रम संसाधन विभाग
|सत्येंद्र नारायण सिंह
|आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल
|दिलीप चंद्र पासवान
|आयुक्त कार्यालय, कोसी प्रमंडल, सहरसा
|दिलीप कुमार
|आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर