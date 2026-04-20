बिहार में 32 UDC का सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तैनाती

नाम किस विभाग में हुआ ट्रांसफर

सुरेंद्र कुमार श्रम संसाधन विभाग

संजय कुमार श्रम संसाधन विभाग

मनोहर कुमार श्रम संसाधन विभाग

शैलेंद्र कुमार मेहता श्रम संसाधन विभाग

अंजना सिंह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग

सनीस कुमार सामान्य प्रशासन विभाग

रोहित आनंद योजना एवं विकास विभाग

रोहित कुमार योजना एवं विकास

राहुल कुमार पथ निर्माण विभाग

अभिषेक भूषण विद्यार्थी ग्रामीण कार्य विभाग

रंजन कुमार सिन्हा शिक्षा विभाग

कुमार चंदन शिक्षा विभाग

जितेंद्र कुमार शिक्षा विभाग

पिंटू कुमार जल संसाधन विभाग

संजय कुमार राय जल संसाधन विभाग

देव आनंद जल संसाधन विभाग

शक्ति कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संजीत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

राज कुमार कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय

संजीव कुमार गृह विभाग (विशेष शाखा)

नीरज कुमार बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्यान प्रभाग)

नविता ज्योति बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्यान प्रभाग)

आमना खातून कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय

सुनीता कुमारी गृह विभाग (विशेष शाखा)

सैफ अहमद गृह विभाग (विशेष शाखा)

जितेंद्र राय कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय

रजनी कुमारी सिंह गृह विभाग (विशेष शाखा)

नीरज कुमार पांडे श्रम संसाधन विभाग

मनीष कुमार श्रम संसाधन विभाग

सत्येंद्र नारायण सिंह आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल

दिलीप चंद्र पासवान आयुक्त कार्यालय, कोसी प्रमंडल, सहरसा