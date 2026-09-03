यमुनानगर में वन्यजीव तस्करी का पर्दाफाश, बैग में मिले 32 दुर्लभ कछुए, बाइक छोड़ फरार हुआ आरोपी
यमुनानगर में पुलिस ने 32 संरक्षित कछुए बरामद किए. पुलिस को देख आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.
Published : September 3, 2026 at 12:22 PM IST
यमुनानगर: यमुनानगर में वन्यजीवों की अवैध तस्करी के खिलाफ वन्यजीव विभाग और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 2 सितंबर की रात करीब साढ़े 10 बजे गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को देखा. उसके पास एक बैग था. पुलिसकर्मियों ने जब उसे रोककर पूछताछ शुरू की तो वह अचानक बाइक और बैग मौके पर छोड़कर फरार हो गया.
बैग खोला तो हैरान रह गई टीम: इधर, संदिग्ध के भागने के बाद पुलिस ने बैग की तलाशी ली. बैग के अंदर बड़ी संख्या में कछुए देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. गिनती करने पर कुल 32 कछुए बरामद हुए. इनमें 22 इंडियन स्टार टॉरटोइज और 10 ब्लैक पॉन्ड टर्टल शामिल हैं. दोनों ही प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित हैं.
वन्यजीव विभाग ने संभाला कब्जा: इधर, मामले की सूचना मिलने पर वन्यजीव विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. वन्यजीव संरक्षक संजीव कुमार और सुमित कुमार की मौजूदगी में सभी कछुओं को सुरक्षित कब्जे में लिया गया. विभाग की टीम अब कछुओं की देखभाल और उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया में जुटी है.
जांच में सामने आया आरोपी का नाम: पुलिस जांच में फरार संदिग्ध की पहचान आयुष सैनी निवासी आनंद मार्केट, यमुनानगर के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ थाना सिटी यमुनानगर में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच ASI प्रदीप कुमार को सौंपी गई है.
दोनों प्रजातियां कानून के तहत संरक्षित: इस बारे में वन्यजीव निरीक्षक लीलू राम ने बताया कि, "बरामद दोनों प्रजातियां कानून के तहत संरक्षित हैं. विभाग कछुओं को जल्द ही उनके अनुकूल प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ेगा. वन्यजीवों की तस्करी रोकने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है."
जांच में जुटी पुलिस: पुलिस की जांच अब सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि 32 कछुओं को कहां ले जाया जा रहा था और इन्हें कहां से लाया गया था. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले के पीछे कोई बड़ा वन्यजीव तस्करी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है. पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. आरोपी के पकड़े जाने के बाद कछुओं की तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है.
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