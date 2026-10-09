सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाना पड़ा भारी, नप गए 32 प्रोविजनल पटवारी, कई की गई नौकरी
32 प्रोविजनल पटवारी की गई नौकरी तो 11 हुए सस्पेंड, सराकार की स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने का मामला, महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:45 AM IST
छिन्दवाड़ा : सरकारी आदेश नहीं मानना पटवारियों के लिए महंगा साबित हुआ है. स्वामित्व योजना पर लापरवाही बरतने के मामले में छिंदवाड़ा कलेक्टर ने 11 स्थायी पटवारियों को सस्पेंड और 32 प्रोविजनल पटवारी को नौकरी से हटा दिया है. दरअसल, छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में पटवारी स्वामित्व योजना का विरोध कर रहे हैं. पटवारियों ने स्वामित्व योजना में उन्हें निष्पादक (Executant) बनाए जाने का विरोध किया और कई जगहों पर हड़ताल की, जिसके बाद शासन ने एक्शन लेते हुए कई पटवारियों को नौकरी से हटा दिया है, छिंदवाड़ा के अलावा देवास में भी शासन की योजना का विरोध करने वाले पटवारियों को बर्खास्त किया गया है.
कई पटवारियों की गई नौकरी, कई को नोटिस
कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया, '' स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही करने पर गुरुवार को और 6 नियमित पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. लापरवाही पर 5 नियमित पटवारी पहले से सस्पेंड हैं, इस तरह कुल 11 नियमित पटवारियों को निलंबित किया गया है. इनके अलावा 25 नियमित पटवारियों को भी निलंबन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही 32 प्रोविजलन पटवारियों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है.''
कलेक्टर ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश भी इन पटवारियों को जल्द तामील करा कर इनके बस्ते वापस लेने की कारवाई की जा रही है. आगे भी जिन पटवारियों द्वारा स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही बरती जाएगी, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
क्या है स्वामित्व योजना? कैसे मिलेगा फायदा?
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि का आधुनिक ड्रोन सर्वे किया जाता है. इसके जरिए वहां रहने वाले लोगों की संपत्तियों का सटीक नक्शा और रिकॉर्ड तैयार होता है. अब सरकार इसी रिकॉर्ड के आधार पर पात्र संपत्तियों की पंजीकृत डीड यानी रजिस्ट्री नागरिकों को सौंप रही है. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने हितग्राहियों से किसी भी तरह की स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क न लेने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसका पूरा वित्तीय भार शासन उठा रहा है. पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जब इंदौर आए थे तो उन्होंने 50 हजार रजिस्ट्रियां भी यहां वितरित की थी.
पटवारी बोले- हमें क्यों बनाया जा रहा निष्पादक?
पटवारी संघ के जिला उपाध्यक्ष परशुराम साहू ने बताया, '' मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पटवारियों के साथ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है. वे भूमि के असली मालिक नहीं हैं, लीज डीड या रजिस्ट्री में उनका नाम बतौर निष्पादक शामिल होने से भविष्य में भूमि विवाद होने पर उन्हें कानूनी मामलों में पक्षकार बना दिया जाएगा, जिससे उन पर विधिक और विभागीय जोखिम आएगा.''
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पटवारियों ने स्पष्ट किया है कि वे इस योजना के क्रियान्वयन में अपनी निजी आईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि जब हम अपना विरोध जाता रहे हैं तो प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हमें सस्पेंड कर बर्खास्त किया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं.''