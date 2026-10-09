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सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाना पड़ा भारी, नप गए 32 प्रोविजनल पटवारी, कई की गई नौकरी

कई पटवारियों की गई नौकरी, कई को नोटिस ( Etv Bharat )

छिन्‍दवाड़ा : सरकारी आदेश नहीं मानना पटवारियों के लिए महंगा साबित हुआ है. स्वामित्व योजना पर लापरवाही बरतने के मामले में छिंदवाड़ा कलेक्टर ने 11 स्थायी पटवारियों को सस्पेंड और 32 प्रोविजनल पटवारी को नौकरी से हटा दिया है. दरअसल, छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में पटवारी स्वामित्व योजना का विरोध कर रहे हैं. पटवारियों ने स्वामित्व योजना में उन्हें निष्पादक (Executant) बनाए जाने का विरोध किया और कई जगहों पर हड़ताल की, जिसके बाद शासन ने एक्शन लेते हुए कई पटवारियों को नौकरी से हटा दिया है, छिंदवाड़ा के अलावा देवास में भी शासन की योजना का विरोध करने वाले पटवारियों को बर्खास्त किया गया है.

कई पटवारियों की गई नौकरी, कई को नोटिस कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया, '' स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही करने पर गुरुवार को और 6 नियमित पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. लापरवाही पर 5 नियमित पटवारी पहले से सस्पेंड हैं, इस तरह कुल 11 नियमित पटवारियों को निलंबित किया गया है. इनके अलावा 25 नियमित पटवारियों को भी निलंबन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही 32 प्रोविजलन पटवारियों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है.''