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फरीदाबाद थाना मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार गायब, इंचार्ज सस्पेंड, जांच के लिए विशेष टीम का गठन

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सेक्टर-8 थाना के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार गायब मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मालखाना इंचार्ज एएसआई बिजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है. उनके खिलाफ सेक्टर-8 थाना में चोरी का मामला भी दर्ज किया गया है. पूरे मामले की उच्चस्तरीय और गोपनीय जांच शुरू कर दी गई है.

रूटीन जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही: दरअसल, थाना मालखाने में रखे हथियारों की नियमित जांच के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक संख्या में अंतर पाया गया. शुरुआत में 13 लाइसेंसी हथियार गायब होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद पूरे मालखाने की विस्तृत जांच कराई गई तो कुल 32 हथियार गायब पाए गए. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया.

विदेशी पिस्टलें भी गायब, कई राज्यों में बेचने की आशंका: पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता से मिली जानकारी के मुताबिक चोरी हुए हथियारों में कई महंगी विदेशी पिस्टल भी शामिल हैं. इनकी कीमत करीब दो लाख रुपये से लेकर 10 से 12 लाख रुपये तक बताई जा रही है. शुरुआती आशंका है कि इन हथियारों को राजस्थान, नोएडा और दिल्ली-एनसीआर के अन्य इलाकों में बेच दिया गया हो. हालांकि पुलिस ने अभी इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है.

जांच के लिए विशेष टीम का गठन: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने गोपनीय जांच के निर्देश दिए हैं. जांच टीमों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक न की जाए. चोरी हुए हथियारों की बरामदगी और संभावित आरोपियों तक पहुंचने के लिए विशेष पुलिस टीमें लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं.