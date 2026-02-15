ETV Bharat / state

हाई वोल्टेज लाइन टूटने से 32 बकरों की मौत, 2 घंटे देरी से पहुंचे बिजलीकर्मी, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग

पशुपालक का कहना है कि घटना के करीब 10 मिनट पहले ही परिजन इस क्षेत्र से बाहर आ गए थे.

A crowd of villagers gathered at scene
मौके पर लगी ग्रामीणों की भीड़ (ETV Bharat Alwar)
अलवर: जिले के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मोरेड़ा गांव में रविवार को बस्ती के बीच से गुजर रही 11000 केवी लाइन टूटने से एक पशुपालक के करीब 32 बकरों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना लगते ही कृषक परिवार मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सभी बकरे दम तोड़ चुके थे. स्थानीय लोगों ने बिजली निगम को घटना के बारे में सूचना दी, लेकिन करीब 2 घंटे बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

पशुपालक इलियास ने बताया कि रविवार को उनके परिवार के लोग बकरों को चारा डालकर आए, इसके कुछ मिनट बाद ही घर के ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी बिजली की लाइन टूट कर बकरों पर गिर गई. बिजली की लाइन की चपेट में आने से 32 बकरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि उनके पास 65 बकरे हैं, जिनमें से 32 बड़े बकरों की इस घटना में मौत हो गई. इलियास ने बताया कि गनीमत यह रही कि घटना से करीब 10 मिनट पहले ही परिजन इस क्षेत्र से बाहर आए थे. उन्होंने बताया कि यदि बिजली की लाइन टूटने की घटना कुछ समय पहले होती, तो उनके परिवार के लोग भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद बिजली निगम के लाइनमैन को कई फोन किए गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इलियास ने बताया कि पूर्व में भी इस तरह की घटना हो चुकी हैं, जिसके संबंध में बिजली निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बिजली निगम के जेईएन नारायण लाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. उन्होंने बताया कि इस घटना में विभाग के किसी सदस्य की लापरवाही सामने आई, तो कार्रवाई की जाएगी. वहीं पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के भी प्रयास किए जाएंगे.

मोरेड़ा गांव के सरपंच इमरान खान ने बताया कि क्षेत्र के पशुपालक इलियास के बाड़े में बंधे बकरों पर अचानक 11 हजार केवी बिजली की लाइन टूटकर गिर गई, जिससे 32 बकरों की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने कहा कि पशुपालक की आजीविका बकरों पर टिकी थी. इस हादसे से उनकी आजीविका पर भी असर पड़ेगा. सरपंच खान ने घटना के बाद प्रशासन से मांग की पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले.

