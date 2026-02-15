ETV Bharat / state

हाई वोल्टेज लाइन टूटने से 32 बकरों की मौत, 2 घंटे देरी से पहुंचे बिजलीकर्मी, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग

मौके पर लगी ग्रामीणों की भीड़ ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मोरेड़ा गांव में रविवार को बस्ती के बीच से गुजर रही 11000 केवी लाइन टूटने से एक पशुपालक के करीब 32 बकरों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना लगते ही कृषक परिवार मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सभी बकरे दम तोड़ चुके थे. स्थानीय लोगों ने बिजली निगम को घटना के बारे में सूचना दी, लेकिन करीब 2 घंटे बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. पशुपालक इलियास ने बताया कि रविवार को उनके परिवार के लोग बकरों को चारा डालकर आए, इसके कुछ मिनट बाद ही घर के ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी बिजली की लाइन टूट कर बकरों पर गिर गई. बिजली की लाइन की चपेट में आने से 32 बकरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि उनके पास 65 बकरे हैं, जिनमें से 32 बड़े बकरों की इस घटना में मौत हो गई. इलियास ने बताया कि गनीमत यह रही कि घटना से करीब 10 मिनट पहले ही परिजन इस क्षेत्र से बाहर आए थे. उन्होंने बताया कि यदि बिजली की लाइन टूटने की घटना कुछ समय पहले होती, तो उनके परिवार के लोग भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे. पढ़ें: झुंझुनू: निर्माण कार्य के दौरान 11 हजार वोल्ट लाइन से छूते ही दो मजदूरों की मौत