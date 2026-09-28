ETV Bharat / state

सुलतानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे; 9 महीने 32 मौतें, आखिर क्या है हादसों की वजह, फेल क्यों सुरक्षा इंतजाम?

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आए दिन होने वाले हादसों का क्या है कारण, पड़ताल करती रिपोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुलतानपुर: 16 नवम्बर 2021 को जब पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के मामले में यह एक बड़ी उपलब्धि मानी गई. लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला करीब 340.08 किमी लंबा और 6 लेन का यह एक्सप्रेस वे चांद सराय से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ और फिर गाजीपुर तक जाता है. इसकी एक खासियत यह भी कि इस पर एक स्ट्रिप है, जहां जगुआर, मिराज, सुखोई और मालवाहक जहाज लैंडिंग कर सकते हैं. यह आपातकाल में बेहद उपयोगी है. लेकिन, हाल के दिनों में यह एक्सप्रेसवे आए दिन होने वाले हादसों के कारण चर्चा में है. एक्सप्रेसवे पर बने गड्ढों को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं. इसके अलावा इसके किनारे पर लगे बाड़े लांघकर जानवर आ जाते हैं. ये भी हादसों का कारण बनते हैं. एक्सप्रेसवे से जुड़ी समस्याओं और इसके निपटारे के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक रिपोर्ट....

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसों की पड़ताल (Video Credit; ETV Bharat) सुलतानपुर में 107 किमी हिस्सा सुलतानपुर में इस एक्सप्रेसवे का करीब 107 किमी का हिस्सा आता है. यहीं करीब 3.2 किमी लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है. यह एक्सप्रेसवे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 8 लेन का भी हो सकता है. सुलतानपुर के हिस्से में पड़ने वाला एक्सप्रेसवे हादसों के कारण ज्यादा सुर्खियों में है. नजर डालें तो 2026 में कई हादसे हुए और इनमें 32 लोगों की मौत हो चुकी है. घायलों का जो आंकड़ा है, वह 87 तक जाता है. जब पुर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों ने रफ्तार पकड़ी तो घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया. क्या होती है कार्रवाई? (Video Credit; ETV Bharat) कुछ हादसों पर एक नजर यातायात विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, हाल ही में अगस्त में दो बड़े हादसे हुए. 27 अगस्त को बल्दीराय क्षेत्र में माइलस्टोन 96 के पास गुरुग्राम से बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. इसमें तीन यात्रियों की जान चली गई, जबकि कई घायल हुए. इससे दो दिन पहले 25 अगस्त को रोडवेज बस और मैजिक की भिड़ंत में 15 लोग घायल हुए थे. इनमें बस सवार 13 यात्री शामिल थे. इसी तरह जून से मई तक कई हादसे हुए. जून में कूरेभार क्षेत्र के किलोमीटर 112 के पास लखनऊ से गाजीपुर जा रही कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. एक युवक की मौत हुई, चार लोग घायल हुए. मई में जयसिंहपुर क्षेत्र के माइलस्टोन 143.400 के पास फॉर्च्यूनर और एंबुलेंस की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत और 10 लोग घायल हुए थे. मार्च में दोस्तपुर थाना क्षेत्र के किलोमीटर 165 के पास बाइक क्रैश बैरियर से टकरा गई. एक युवक की मौत और दो लोग घायल हुए. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Photo Credit; ETV Bharat) हादसों की वजहें रिपोर्ट के अनुसार हादसों का एक बड़ा कारण चालक को नींद आना भी रहा है. दूसरे एक्सप्रेसवे के किनारे अक्सर ट्रकें खड़ी रहती हैं. एअर स्ट्रिप के पास होते हुए सेमरी टोल के पास तक कई जगहों पर टूटी सड़कें और छोटे गड्ढे मिल जाएंगे. हालांकि, इनकी मरम्मत का काम भी कहीं-कहीं होते दिखा. एक जगह एक्सप्रेसवे के डिवाडर के पास गाय चरती नजर आई. जानवर फेन्सिंग को लांघकर या फिर टूटी फेन्सिंग का फायदा उठाकर एक्सप्रेसवे तक पहुंच रहे हैं. एक अन्य वजह कोहरा भी है. इस साल जनवरी में कोहरे के दौरान ट्रक और पिकअप की टक्कर में तीन मजदूरों की मौत हो गई थी और सात लोग घायल हुए थे. एक्सप्रेसवे पर गड्ढों की बाबत मेंटेनेंस इंजीनियर (मैनेजर) दीक्षित बताते हैं कि हम समय-समय पर जांच करते हैं. मेंटेनेंस का गश्ती वाहन सक्रिय रहता है और जानकारी लगते ही काम करवाते हैं.