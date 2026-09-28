सुलतानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे; 9 महीने 32 मौतें, आखिर क्या है हादसों की वजह, फेल क्यों सुरक्षा इंतजाम?
एक्सप्रेसवे से जुड़ी समस्याओं, सुरक्षा व्यवस्था और उसके कारणों की पड़ताल करती संवाददाता फरीद अहमद की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 7:48 PM IST
सुलतानपुर: 16 नवम्बर 2021 को जब पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के मामले में यह एक बड़ी उपलब्धि मानी गई. लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला करीब 340.08 किमी लंबा और 6 लेन का यह एक्सप्रेस वे चांद सराय से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ और फिर गाजीपुर तक जाता है. इसकी एक खासियत यह भी कि इस पर एक स्ट्रिप है, जहां जगुआर, मिराज, सुखोई और मालवाहक जहाज लैंडिंग कर सकते हैं. यह आपातकाल में बेहद उपयोगी है. लेकिन, हाल के दिनों में यह एक्सप्रेसवे आए दिन होने वाले हादसों के कारण चर्चा में है. एक्सप्रेसवे पर बने गड्ढों को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं. इसके अलावा इसके किनारे पर लगे बाड़े लांघकर जानवर आ जाते हैं. ये भी हादसों का कारण बनते हैं. एक्सप्रेसवे से जुड़ी समस्याओं और इसके निपटारे के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक रिपोर्ट....
सुलतानपुर में 107 किमी हिस्सा
सुलतानपुर में इस एक्सप्रेसवे का करीब 107 किमी का हिस्सा आता है. यहीं करीब 3.2 किमी लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है. यह एक्सप्रेसवे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 8 लेन का भी हो सकता है. सुलतानपुर के हिस्से में पड़ने वाला एक्सप्रेसवे हादसों के कारण ज्यादा सुर्खियों में है. नजर डालें तो 2026 में कई हादसे हुए और इनमें 32 लोगों की मौत हो चुकी है. घायलों का जो आंकड़ा है, वह 87 तक जाता है. जब पुर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों ने रफ्तार पकड़ी तो घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया.
कुछ हादसों पर एक नजर
यातायात विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, हाल ही में अगस्त में दो बड़े हादसे हुए. 27 अगस्त को बल्दीराय क्षेत्र में माइलस्टोन 96 के पास गुरुग्राम से बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. इसमें तीन यात्रियों की जान चली गई, जबकि कई घायल हुए. इससे दो दिन पहले 25 अगस्त को रोडवेज बस और मैजिक की भिड़ंत में 15 लोग घायल हुए थे. इनमें बस सवार 13 यात्री शामिल थे. इसी तरह जून से मई तक कई हादसे हुए. जून में कूरेभार क्षेत्र के किलोमीटर 112 के पास लखनऊ से गाजीपुर जा रही कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. एक युवक की मौत हुई, चार लोग घायल हुए. मई में जयसिंहपुर क्षेत्र के माइलस्टोन 143.400 के पास फॉर्च्यूनर और एंबुलेंस की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत और 10 लोग घायल हुए थे. मार्च में दोस्तपुर थाना क्षेत्र के किलोमीटर 165 के पास बाइक क्रैश बैरियर से टकरा गई. एक युवक की मौत और दो लोग घायल हुए.
हादसों की वजहें
रिपोर्ट के अनुसार हादसों का एक बड़ा कारण चालक को नींद आना भी रहा है. दूसरे एक्सप्रेसवे के किनारे अक्सर ट्रकें खड़ी रहती हैं. एअर स्ट्रिप के पास होते हुए सेमरी टोल के पास तक कई जगहों पर टूटी सड़कें और छोटे गड्ढे मिल जाएंगे. हालांकि, इनकी मरम्मत का काम भी कहीं-कहीं होते दिखा. एक जगह एक्सप्रेसवे के डिवाडर के पास गाय चरती नजर आई. जानवर फेन्सिंग को लांघकर या फिर टूटी फेन्सिंग का फायदा उठाकर एक्सप्रेसवे तक पहुंच रहे हैं. एक अन्य वजह कोहरा भी है. इस साल जनवरी में कोहरे के दौरान ट्रक और पिकअप की टक्कर में तीन मजदूरों की मौत हो गई थी और सात लोग घायल हुए थे.
एक्सप्रेसवे पर गड्ढों की बाबत मेंटेनेंस इंजीनियर (मैनेजर) दीक्षित बताते हैं कि हम समय-समय पर जांच करते हैं. मेंटेनेंस का गश्ती वाहन सक्रिय रहता है और जानकारी लगते ही काम करवाते हैं.
सात थाने जुड़े, 20 हजार चालान
यातायात के पुलिस उपाधीक्षक रामकृष्ण चतुर्वेदी बताते हैं कि 107 किमी के एक्सप्रेसवे से सात थाना क्षेत्र जुड़े हैं. बताया कि समय-समय पर एक्सप्रेसवे पर भी अभियान चलाते है. ड्रंक एन ड्राइव पर हर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाता है. उनके अनुसार, 20000 चालान अभी तक हुए हैं.
इसके अतिरिक्त हादसों की रोकथाम के लिए एक्सप्रेसवे पर हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों और पीआरवी-112 के माध्यम से निगरानी की जाती है. सड़क किनारे खड़े वाहनों को ले-बाई या अन्य सुरक्षित स्थानों पर खड़ा कराने की व्यवस्था है. वाहन चालकों को भी निर्धारित स्थानों पर ही वाहन रोकने के लिए जागरूक किया जाता है. वहीं, वाहनों की रफ्तार पर ITMS कैमरों से निगरानी की जा रही है. वर्ष 2026 में करीब 20 हजार ओवरस्पीड चालान किए जा चुके हैं. इनकी मॉनिटरिंग एआरटीओ सुलतानपुर द्वारा की जाती है.
हर 20 किमी पर पेट्रोलिंग वाहन, एंबुलेंस
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपीडा की ओर से 24 घंटे पेट्रोलिंग और रेस्क्यू व्यवस्था संचालित है. लखनऊ से गाजीपुर तक मार्ग को आठ पैकेजों में बांटा गया है. करीब 40 किलोमीटर के प्रत्येक पैकेज में दो पेट्रोलिंग वाहन हैं. पूरे एक्सप्रेसवे पर 16 पेट्रोलिंग वाहन तैनात हैं. इसी तरह प्रत्येक 40 किलोमीटर के पैकेज में दो एंबुलेंस की व्यवस्था है. दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन्हें करीब 20-20 किलोमीटर के अंतराल पर तैनात रखा जाता है.
क्षतिग्रस्त वाहनों के लिए व्यवस्था
हादसे में क्षतिग्रस्त या खराब भारी वाहनों को हटाने के लिए प्रत्येक पैकेज में क्रेन और हाइड्रा की व्यवस्था है. इन्हें टोल प्लाजा पर 24 घंटे तैयार रखा जाता है. इसके अलावा प्रत्येक पैकेज में दो सिविल पेट्रोलिंग वाहन भी तैनात हैं, जो वाहन का ईंधन खत्म होने, टायर पंचर होने अथवा छोटी तकनीकी खराबी की स्थिति में यात्रियों की मदद करते हैं. एक स्कीम भी केंद्र सरकार की चल रही है कि किसी घायल की मदद समय पर कर अस्पताल पहुंचाया तो 25 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. हालांकि अभी इस राशि का कोई क्लेम सामने नही आया है.
फिर भी चुनौती
एक्सप्रेसवे पर पुलिस, पीआरवी-112 और यूपीडा की पेट्रोलिंग, एंबुलेंस, क्रेन, हाइड्रा और ITMS जैसी व्यवस्थाएं सक्रिय हैं. इसके बावजूद हादसे हो रहे हैं. हादसों का बड़ा कारण खासकर तेज रफ्तार, थकान या नींद, कोहरे में कम दृश्यता और सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग हैं. टूटी फेन्सिंग और गड्ढों को लेकर भी शिकायतें हैं.
किस एरिया में कितना हिस्सा
जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करीब 107 किलोमीटर लंबाई में है. उपलब्ध विवरण के अनुसार इसका मार्ग हलियापुर से बल्दीराय तक करीब 31 किलोमीटर, धनपतगंज में करीब नौ, कूरेभार में सात, गोसाईंगंज में 10, जयसिंहपुर में 14, दोस्तपुर में 20 और अखंडनगर क्षेत्र में करीब 16 किलोमीटर है.
कितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट
जिले में वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए हलियापुर (80 किमी), कूरेभार-मुजेश (123 किमी), जयसिंहपुर-सेमरी (136 किमी) और अखंडनगर-भेलारा (182 किमी) प्रमुख स्थान बनाए गए हैं.
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