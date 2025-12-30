ETV Bharat / state

अगर आप पटना में 31st नाइट को बनाना चाहते हैं यादगार, तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए है खास

नए साल के लिए पटना में जोरदार तैयारी चल रही. कहीं सूफी नाइट, कहीं मुजरा तो कहीं डीजे वीद डांस फ्लोर का प्रोग्राम है. पढ़ें

HAPPY NEW YEAR 2026
पटना में 31 दिसंबर की तैयारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 30, 2025 at 4:04 PM IST

6 Min Read
पटना : नए साल के स्वागत को लेकर पटना में उत्साह चरम पर है. चाहे पार्क हो, जू हो या शहर के विभिन्न होटल, सभी जगह नए साल के स्वागत और नए साल को शानदार बनाने के लिए भव्य तैयारी चल रही है. शहर के जो होटल हैं वहां 31st नाइट को शानदार बनाते हुए नए साल का आगमन खूबसूरत ढंग से हो इसकी तैयारी हो रही है.

शहर के पार्क और जू में नए साल के दिन के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं. नए साल के पहले दिन के लिए टिकट का दर बढ़ गया है. गुरुवार को जो पार्क बंद रहते हैं वह सभी पार्क खुले हुए हैं. टिकट बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रही है.

Happy New Year 2026
जश्न के लिए तैयार है पटना (ETV Bharat)

कार्निवल फेस्टिवल में करिए एंजॉय : 31st नाइट के सेलिब्रेशन की बात करें तो पटना के विभिन्न होटल में तैयारी भव्य रूप से चल रही है. शहर के होटल गर्गी ग्रैंड में कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें मनोरंजन, संगीत और स्वाद का अनोखा संगम मिलेगा. इसमें मुख्य आकर्षण अभिनेत्री शुभी शर्मा का डांस भी शामिल है.

''इस खास आयोजन में मनोरंजन के कई आकर्षक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं. मेहमानों के लिए मुजरा, नेल पेंट आर्ट, टैटू आर्टिस्ट, पामिस्ट, सेल्फी ज़ोन, डीजे, लाइव सिंगिंग, गिटारिस्ट, सैक्सोफोन, और वेस्टर्न फ्यूज़न डांस जैसी प्रस्तुतियां होंगी. जो पूरी रात माहौल को जीवंत बनाए रखेंगी.''- विवेक कुमार, मैनेजर, होटल गर्गी ग्रैंड

Happy New Year 2026
होटलों में की गई है खास व्यवस्था (ETV Bharat)

खाने के 161 से अधिक आइटम्स : विवेक कुमार ने बताया कि बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड किड्स प्ले ज़ोन की व्यवस्था की गई है, ताकि परिवार निश्चिंत होकर जश्न का आनंद ले सकें. खानपान की बात करें तो मेहमानों के लिए गौरमेट लाइव बुफे, स्नैक्स और मॉकटेल्स की विशेष व्यवस्था की गई है. इस बुफे में 161 से अधिक रॉयल आइटम्स और इंटरएक्टिव काउंटर शामिल होंगे.

क्या है शुल्क? : कार्यक्रम में प्रवेश शुल्क भी आकर्षक रखा गया है. कपल एंट्री ₹5999, स्टैग एंट्री ₹3499, जबकि 1 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹1999 निर्धारित किया गया है. यह आयोजन शाम 7:00 से रात 12:00 बजे तक चलेगा और 12:00 केक कटिंग के साथ आयोजन समाप्त होगा.

अराउंड द वर्ल्ड थीम पर मनोरंजन के साथ स्वाद का मजा : होटल पाटलिपुत्र एग्जॉटिका में 2025 की विदाई, 2026 का जोरदार स्वागत के लिए 'अराउंड द वर्ल्ड नाइट' थीम पर गीत संगीत और लजीज भोजन क्या प्रबंध किया गया है. होटल के वाइस प्रेसिडेंट विपिन झा ने बताया कि 31 दिसंबर की रात इंडियन आइडल फेम रौशन कुमार अपनी शानदार प्रस्तुति से कार्यक्रम को यादगार बनाएंगे.

''यहां स्वाद और संगीत का जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा. यहां लाइव डीजे विद डांस, केक कटिंग सेरेमनी, मेल और फीमेल सिंगर की लाइव परफॉर्मेंस, फीमेल एंकर, और सरप्राइज गिफ्ट्स जैसी कई आकर्षक गतिविधियां शामिल होंगी.''- विपिन झा, वाइस प्रेसिडेंट, पाटलिपुत्र एग्जॉटिका

Happy New Year 2026
नए साल के जश्न के लिए तैयार है पटना (ETV Bharat)

कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? : विपिन झा ने बताया कि खानपान की बात करें तो मेहमानों के लिए अनलिमिटेड स्टार्टर, अनलिमिटेड बुफे गाला डिनर और मॉकटेल काउंटर की व्यवस्था की गई है. बच्चों के लिए खास किड्स ज़ोन होगा, वहीं युवाओं के आकर्षण के लिए टैटू मेकर भी उपलब्ध रहेगा. कार्यक्रम के लिए प्रवेश शुल्क भी किफायती रखा गया है, बच्चों के लिए ₹999, स्टैग ₹2999, कपल ₹4999 और प्रीमियम कपल पैकेज ₹9999 है. प्रीमियम पैकेज में कपल यहां के लग्जरियस सुईट में नाइट स्टे कर सकते हैं.

सूफी गायक उस्ताद मुनव्वर की सजेगी महफिल : पटना के होटल मौर्या में 31 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सूफी गायक उस्ताद मुनव्वर मासूम कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे. होटल के महाप्रबंधक अपूर्व गौर ने बताया कि नए साल 2026 के स्वागत के लिए भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा. इस मौके पर सूफी, पंजाबी फोक और बॉलीवुड संगीत की प्रस्तुतियों के साथ संगीत और मनोरंजन का विशेष संगम देखने को मिलेगा.

''मेहमानों के लिए भव्य गॉरमेट डिनर, लाइव फूड काउंटर, डीजे काउंटडाउन, विशेष स्टे पैकेज तथा सुरक्षा और सुविधा की पुख्ता व्यवस्था की गई है. एंट्री फी के तौर पर स्टैग के लिए ₹6000, कपल के लिए ₹10000 और सुईट में नाइट स्टे के लिए स्टैग का ₹10000 और कपल के लिए ₹15000 है.''- अपूर्व गौर, महाप्रबंधक, होटल मौर्या

सिंगर कनक सिंह की लाइव प्रस्तुति : पटना के होटल एवीआर में सिंगर कनक सिंह राजपूत की लाइव प्रस्तुति होगी, जो हिंदी और भोजपुरी संगीत के साथ-साथ भक्ति गीतों के लिए भी जानी जाती हैं. होटल महाप्रबंधक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में संगीत और मनोरंजन का विशेष संगम देखने को मिलेगा. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान होटल में डीजे नाइट, डांस फ्लोर, किड्स ज़ोन और फैमिली एंटरटेनमेंट की व्यवस्था की गई है.

''आयोजन के लिए अलग-अलग वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए किड्स, स्टैग, कपल और फैमिली पैकेज निर्धारित किए गए हैं. किड्स पैकेज 869 रुपये, स्टैग एंट्री 1699 रुपये, कपल पैकेज 2699 रुपये और फैमिली पैकेज 3699 रुपये रखा गया है. सभी पैकेज में अनलिमिटेड फूड और लाइव एंटरटेनमेंट शामिल है.''- अरुण प्रताप सिंह, महाप्रबंधक, होटल एवीआर

1 जनवरी को पार्कों में बंद रहेंगे एडवेंचर : अगर पार्कों की बात करें तो 1 जनवरी को गुरुवार का दिन पड़ रहा है. इस दिन इको पार्क बंद रहता है लेकिन पार्क खुला रहेगा. एडल्ट के लिए टिकट दर 50 और बच्चे के लिए टिकट दर 20 रुपए रहेगा. इसके अलावा वोटिंग बंद रहेगा और अन्य एडवेंचर बंद रहेंगे.

Happy New Year 2026
पटना चिड़ियाघर में खूब उमड़ रही भीड़ (ETV Bharat)

पटना जू (चिड़ियाघर) में सामान्य दिन की अपेक्षा टिकट का दर तीन गुना हो गया है. जू में 1 जनवरी को एंट्री सुबह 7:30 से शुरू होगी जो शाम 4:30 तक रहेगी. एडल्ट का टिकट 1 जनवरी के दिन 150 रुपया और बच्चों के लिए ₹60 होगा और सभी एडवेंचर बंद रहेंगे. जिला प्रशासन ने गंगा नदी में भी 1 जनवरी को सभी प्रकार के नौका का परिचालन बंद रखा है.

