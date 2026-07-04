जयपुर में 15 से 17 सितंबर तक होगा 31वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्यपाल के संबोधन से होगा शुभारंभ
इस साल 'जेंडर इक्वेलिटी' की थीम पर जयपुर में भारतीय युवा संसद का आयोजन होगा.
Published : July 4, 2026 at 12:11 PM IST
जयपुर : लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 15 से 17 सितंबर 2026 तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में 31वें भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा. तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के उद्घाटन संबोधन से होगा. आयोजन की तैयारियों को लेकर भारतीय युवा संसद के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर महामहिम से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण दिया.
बैठक के दौरान लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका, भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन, भारतीय संस्कृति, समाज, वंशावली और समकालीन राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. राज्यपाल ने अपने सार्वजनिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति सजग रहने का संदेश दिया. उन्होंने लोकतांत्रिक संवाद और सकारात्मक विचार-विमर्श को राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया.
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भारतीय युवा संसद के राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष जोशी ने बताया कि भारतीय युवा संसद का मकसद देशभर के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संसदीय कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और नेतृत्व कौशल से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल सदैव युवाओं के मार्गदर्शन और लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए समय निकालते हैं, जिससे युवाओं को प्रेरणा और दिशा दोनों मिलती हैं.
इस वर्ष की थीम - 'Gender Equality' : उन्होंने बताया कि 31वें भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन 2026 की केंद्रीय थीम लैंगिक समानता रखी गई है. अधिवेशन में देशभर से आने वाले युवा प्रतिनिधि महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार, समान अवसर, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व, नीति निर्माण में भागीदारी और समावेशी विकास जैसे विषयों पर संसदीय शैली में चर्चा करेंगे. विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिभागी प्रस्ताव, बहस, विचार-विमर्श और नीति सुझावों के माध्यम से लैंगिक समानता से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे.
तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों युवा प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नीति विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है. अधिवेशन के दौरान संसदीय बहस, विषयगत सत्र, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, युवा संवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा.
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हर साल जयपुर बनता है राष्ट्रीय आयोजन का केंद्र : भारतीय युवा संसद का राष्ट्रीय अधिवेशन पिछले वर्ष भी 15 से 17 सितंबर के दौरान जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें देशभर से आए युवा प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक उत्तरदायित्व, सुशासन और राष्ट्रीय विकास जैसे विषयों पर मॉक पार्लियामेंट और विचार-विमर्श में भाग लिया था. इस आयोजन ने युवाओं के बीच संसदीय परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया था. इस वर्ष का अधिवेशन उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लैंगिक समानता जैसे समकालीन और महत्वपूर्ण विषय को केंद्र में रखकर आयोजित किया जाएगा.
राजभवन में मौजूद रहे कई गणमान्य लोग : राजभवन में आयोजित शिष्टाचार भेंट के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता राजेश गोयल और लक्ष्मीजगदीश मंदिर के महंत राजकुमार भी उपस्थित रहे. सभी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को युवाओं तक पहुंचाने और राष्ट्रीय स्तर पर संवाद की संस्कृति को मजबूत करने के लिए भारतीय युवा संसद की पहल की सराहना की.
आयोजकों के अनुसार 31वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की व्यावहारिक समझ देने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और राष्ट्रीय मुद्दों पर रचनात्मक संवाद का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा. जयपुर में होने वाला यह आयोजन देशभर के युवाओं को एक साझा मंच पर लाकर लोकतंत्र को और अधिक सहभागी तथा सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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