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जयपुर में 15 से 17 सितंबर तक होगा 31वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्यपाल के संबोधन से होगा शुभारंभ

जयपुर : लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 15 से 17 सितंबर 2026 तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में 31वें भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा. तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के उद्घाटन संबोधन से होगा. आयोजन की तैयारियों को लेकर भारतीय युवा संसद के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर महामहिम से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण दिया.

बैठक के दौरान लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका, भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन, भारतीय संस्कृति, समाज, वंशावली और समकालीन राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. राज्यपाल ने अपने सार्वजनिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति सजग रहने का संदेश दिया. उन्होंने लोकतांत्रिक संवाद और सकारात्मक विचार-विमर्श को राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया.

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भारतीय युवा संसद के राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष जोशी ने बताया कि भारतीय युवा संसद का मकसद देशभर के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संसदीय कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और नेतृत्व कौशल से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल सदैव युवाओं के मार्गदर्शन और लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए समय निकालते हैं, जिससे युवाओं को प्रेरणा और दिशा दोनों मिलती हैं.

इस वर्ष की थीम - 'Gender Equality' : उन्होंने बताया कि 31वें भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन 2026 की केंद्रीय थीम लैंगिक समानता रखी गई है. अधिवेशन में देशभर से आने वाले युवा प्रतिनिधि महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार, समान अवसर, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व, नीति निर्माण में भागीदारी और समावेशी विकास जैसे विषयों पर संसदीय शैली में चर्चा करेंगे. विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिभागी प्रस्ताव, बहस, विचार-विमर्श और नीति सुझावों के माध्यम से लैंगिक समानता से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे.

तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों युवा प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नीति विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है. अधिवेशन के दौरान संसदीय बहस, विषयगत सत्र, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, युवा संवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा.