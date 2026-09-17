ETV Bharat / state

जयपुर में भारतीय युवा संसद के 31वें सत्र का समापन, राज्यपाल गहलोत बोले- 2047 तक युवा बनाएंगे भारत को विकसित राष्ट्र

युवा संसद के समापन सत्र में गुरुवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत शामिल हुए.

Youth parliament last day
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 8:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: तीन दिवसीय भारतीय युवा संसद के 31वें सिल्वर जुबली सेशन का गुरुवार को समापन हुआ. इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित समापन समारोह में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में असम विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमीन और पद्मश्री बेगम बैतूल भी मौजूद रहीं.

24 राज्यों के युवाओं ने लोकतंत्र और लैंगिक समानता पर किया संवाद : भारतीय युवा संसद के इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में देश के 24 राज्यों से आए युवाओं ने हिस्सा लिया. युवाओं ने विभिन्न सत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विषयों पर संवाद किया. इस दौरान लैंगिक समानता की थीम पर भी युवाओं ने अपने विचार रखे.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

भारतीय युवा संसद के राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष जोशी ने कहा कि तीन दिनों तक चले कार्यक्रम में देश के अलग-अलग राज्यों से आए युवाओं ने संवाद के माध्यम से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने के साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के लिए जागरूक करना है.

युवा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निभाएंगे भूमिका : समापन सत्र को संबोधित करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से देशभक्ति का माहौल बनाने का काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर इंडियन यूथ पार्लियामेंट की टीम जिस तरह से काम कर रही है, उससे आज के युवा भी इस लक्ष्य से जुड़ रहे हैं.

पढ़ें : जयपुर में 15 से 17 सितंबर तक होगा 31वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्यपाल के संबोधन से होगा शुभारंभ

गहलोत ने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी और राष्ट्र निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों से भारत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि युवा देश की शक्ति हैं और आने वाले समय में देश के विकास की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधों पर होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि युवाओं की ऊर्जा, विचार और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से भारत वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाएगा.

युवा संसद जैसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए : असम विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमीन ने भी युवा संसद के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे युवाओं को अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलता है.

मोमीन ने कहा कि युवा संसद जैसे मंचों पर युवा अपने सवाल रखते हैं और राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं. युवाओं का इस तरह के संवाद में शामिल होना सकारात्मक पहल है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं भी दीं.

पढ़ें : पीएम मोदी से मुलाकात ने बदली जिंदगी, रिवाबा जडेजा ने साझा किया एनजीओ से सियासत तक का सफर

तीन दिन तक चला संवाद और लोकतंत्र पर मंथन : भारतीय युवा संसद के 31वें सिल्वर जुबली सेशन के दौरान देशभर से आए प्रतिभागियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. कार्यक्रम में युवाओं को जनप्रतिनिधियों, संवैधानिक पदों पर रहे लोगों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संवाद का अवसर मिला. तीन दिनों के इस आयोजन का समापन युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्र निर्माण और समानता के मुद्दों से जोड़ने के संदेश के साथ हुआ. समारोह में मौजूद अतिथियों ने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और देश के भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का आह्वान किया.

TAGGED:

THAWAR CHAND GEHLOT
INDIA YOUTH PARLIAMENT
KARNATAKA GOVERNOR
DEVELOPED NATION
JAIPUR YOUTH PARLIAMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.