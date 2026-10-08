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अमेठी में 3,172 छात्रों की छात्रवृत्ति अटकी; संस्थानों को 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम

छात्रवृत्ति ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: अमेठी में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में स्कूलों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत बड़ी संख्या में आवेदन संस्थानों में लंबित हैं. जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 11,440 ऑनलाइन आवेदनों में से 3,172 आवेदनों का संस्थानों द्वारा निस्तारण नहीं हो सका है. समय पर इन आवेदनों का निस्तारण ना होने पर छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ नहीं मिलेगा. छात्रों के हित को देखते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने संबंधित शिक्षण संस्थानों को तीन दिन में लंबित आवेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया है.



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 11440 छात्र-छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है. आवेदनों के सापेक्ष शिक्षण संस्थानों द्वारा अब तक 8,268 आवेदन अग्रसारित किए जा चुके हैं.

वहीं 3,172 आवेदन अभी शिक्षण संस्थानों के स्तर पर लंबित हैं. समय पर अग्रसारित ना होने पर ये छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से वंचित हो जायेंगे. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास मौर्या ने सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि लंबित आवेदनों को अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से 03 दिवस के भीतर अग्रसारित करना सुनिश्चित करें.