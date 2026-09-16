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Special : राजस्थान में खाली रही 317 MBBS सीट बदलेगी मैनेजमेंट व सरकारी ट्यूशन फीस में, मेडिकल कॉलेजों को कम मिलेगी 246 करोड़ फीस

सरकारी व राजमेस सोसायटी से संचालित कॉलेजों में एनआरआई की 317 सीटें खाली. सरकार को करीब 246 करोड़ कम फीस मिलेगी. मनीष गौतम की रिपोर्ट...

Rajasthan MBBS Counseling
नीट यूजी की परीक्षा को देखकर आते विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 7:28 PM IST

7 Min Read
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कोटा: प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज को एनआरआई फीस के जरिए करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में एनआरआई सीटें खाली हैं. ऐसे में इन्हें कम फीस वाली सीटों में बदला जाएगा. ऐसे में प्रदेश के सरकारी व राजमेस सोसायटी से संचालित कॉलेज में करीब 246 करोड़ कम फीस मिलेगी.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के 28 मेडिकल कॉलेजों में 468 एनआरआई कोटे की सीटें हैं. इनमें केवल 151 सीटें स्टेट कोटा 85 फीसदी के तहत काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड में अलॉट हुई हैं, शेष 317 खाली रह गई हैं. इसीलिए खाली रह गईं सीटों को मैनेजमेंट और सामान्य ट्यूशन फीस वाली में तब्दील किया जाएगा. सभी राजमेस के कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स हैं.

Seat Allot in Colleges
राजमेस के इन कॉलेज में नहीं हुई एक भी सीट अलॉट (ETV Bharat GFX)

ऐसे में वहां पर मैनेजमेंट फीस पर बदल जाएगी. जबकि कोटा, उदयपुर और अजमेर में मैनेजमेंट कोटा नहीं है. इसीलिए यहां के सीट सामान्य ट्यूशन फीस वाली सीट में होगी, जिन पर गर्ल्स और रिजर्व कैटेगरी में फीस माफ है. इसीलिए जहां पर कुल मिलाकर इन खाली रह गई एनआरआई कोटा सीट से सरकार को 380 करोड़ रुपए के आसपास ट्यूशन फीस मिलती, जो अब कम होकर महज 134 करोड़ के आसपास रह जाएगा. सरकार को करीब 246 करोड़ कम फीस मिलेगी.

Seats in Government College
ज्यादा फीस वाले कॉलेजों में खाली रही सीट (ETV Bharat GFX)

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NRI Seates
एनआरआई कोटा की सभी सीट अलॉट (ETV Bharat GFX)

मेडिकल एजुकेशन की एडिशनल डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉ. रश्मि गुप्ता का कहना है कि यूजी काउंसलिंग के दौरान दूसरे राउंड में खाली रही एनआरआई सीट्स को तीसरे राउंड में सामान्य और मैनेजमेंट में तब्दील किया जाता है. यह पूरे दिशा निर्देश बुकलेट में भी दिए हुए हैं. जिसके अनुसार जिस कॉलेज में मैनेजमेंट सीट है. पहले उसमें एनआरआई सीट को बदला जाता है. जहां पर मैनेजमेंट सीट उपलब्ध नहीं है, वहां सामान्य फीस वाली सीट में बदला दिया जाता है. उनसे जब पूछा गया कि अब सरकार और कॉलेज को कम फीस मिलेगी. इस पर डॉ. रश्मि गुप्ता ने कहा कि हर साल ऐसा ही होता है.

College Fees
राजमेस के कम फीस वाले कॉलेजों में खाली रही सीट (ETV Bharat GFX)

इस तरह से जा रहा है 245 करोड़ पर आंकड़ा :

  • आरयूएचएस जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में 1.73 करोड़ रुपए फीस है. यहां की 28 सीटें खाली रह गई हैं. इन सभी पर एडमिशन होने पर सरकार को 48 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस मिलती. तीनों सरकारी कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा की सीट नहीं है. इसीलिए यहां की 27 सीटें सरकारी फीस वाली में तब्दील होंगी, जहां पर एक सीट की फीस 3.32 लाख रुपए है. हालांकि, कई कैटेगरी में वहां पर फीस में रियायत है. जबकि आरयूएचएस जयपुर की एक सीट मैनेजमेंट में बदलेगी, जहां पर 46 लाख रुपए फीस है. इसलिए सरकार को इन 28 सीटों पर कुल एक करोड रुपए ही फीस मिल पाएगी. ऐसे में फीस में 47 करोड़ रुपए कम मिलेंगे.
  • राजमेस के कॉलेज में 289 एनआरआई कोटा की सीटें खाली रह गई हैं, यहां पर फीस 1.15 करोड़ रुपए है. यह सभी मैनेजमेंट सीट में तब्दील होंगी, जहां पर सरकार को 46 लाख रुपए ही फीस मिलने वाली है. प्रत्येक सीट पर सरकार को 69 लाख रुपए कम मिलने वाले हैं. इस अनुसार 289 निवासी सीटों पर 199 करोड़ रुपए ही फीस सरकार को मिलेगी.
  • सरकारी मेडिकल कॉलेज में 47 करोड़ रुपए और राजमेस के कॉलेज में 199 करोड़ रुपए कम फीस मिलेगी. दोनों को मिलाकर 246 करोड़ रुपए कम फीस मिल रही है.

यह तय है राजस्थान में एमबीबीएस की फीस :

  • आरयूएचएस और राजस्थान के तीन सरकारी कॉलेज जिनमें कोटा, अजमेर और उदयपुर शामिल है. यहां पर ट्यूशन फीस 40202.40 यूएस डॉलर फीस प्रति साल है. इसके अनुसार 180909.9 यूएस डॉलर साढ़े चार साल की पूरी एमबीबीएस की फीस रहेगी. वर्तमान में यूएस डॉलर को रुपए में कन्वर्जन के लिए 95.70 रुपए से ज्यादा देना पड़ रहा है. इस अनुसार वर्तमान दर के अनुसार पर 1.73 करोड रुपए फीस हो रही है. जिसमें हॉस्टल व अन्य फीस मिलाकर यह 1.75 लाख हो जाएगी.
  • मैनेजमेंट कोटा की 1005100 रुपए सालाना ट्यूशन फीस तय की है. यह साढ़े चार साल की 4522950 रुपए है, जिसमें हॉस्टल व अन्य फीस मिलाकर यह 46 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी.
  • राजस्थान के राजमेस संचालित मेडिकल कॉलेज में सरकार ने साल 2025 में एनआरआई कोटे की ट्यूशन फीस को कम कर दिया था. इसे सरकारी कॉलेज से कम कर एनआरआई कोटे की फीस को भी रुपए में ही लेने के निर्देश जारी किए गए थे. जिसके तहत यह निर्देश हुए थे कि मैनेजमेंट कोटा से ढाई गुना फीस ली जाएगी. ऐसे में यह फीस पूरी एमबीबीएस की 11307375 रुपए हो जाएगी, जिसमें हॉस्टल व अन्य फीस मिलाकर यह 1.15 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी.
  • सरकारी सीट पर ट्यूशन फीस 73900 रुपए तय की गई है. ऐसे में साढ़े 4 साल की यह फीस 3.32 लाख रुपए होगी. हॉस्टल व अन्य खर्च मिलाकर यह फीस 5 लाख रुपए के आसपास रहेगी. हालांकि, राजस्थान में सरकारी कॉलेज में सभी गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी व एसटी कैटिगरी के कैंडिडेट्स को ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है.

प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में क्या रही है सीटों की स्थिति :

  • राजमेस का संचालित अलवर, सीकर, भरतपुर और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एक भी सीट रिक्त नहीं है. सभी एनआरआई सीटों को अलॉट कर दिया गया है. इन चारों जगह पर एनआरआई कोटा में 83 एमबीबीएस की सीटें हैं. इनमें सबसे ज्यादा सीट झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 30 हैं. जबकि भरतपुर में 23 हैं. इसके अलावा सीकर और अलवर में 15-15 सीटें हैं.
  • आरयूएचएस जयपुर की बात की जाए तो वहां पर 22 एनआरआई कोटा की सीटें हैं. इनमें से एक रिक्त है.
  • ज्यादा फीस वाले तीन मेडिकल कॉलेज में कोटा, अजमेर और उदयपुर हैं. इन तीनों कॉलेजों की 45 में से 27 सीटें खाली हैं. इनमें उदयपुर में केवल दो, अजमेर में 12 और कोटा में 13 सीटें हैं.
  • राजमेस का संचालित 12 कॉलेज में एक भी सीट एनआरआई कोटा की अलॉट नहीं हुई है. इन कॉलेज में बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर, सिरोही और जैसलमेर के साथ-साथ टोंक है. इन कॉलेजों में कुल 168 सीटें हैं.

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