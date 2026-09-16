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Special : राजस्थान में खाली रही 317 MBBS सीट बदलेगी मैनेजमेंट व सरकारी ट्यूशन फीस में, मेडिकल कॉलेजों को कम मिलेगी 246 करोड़ फीस

कोटा: प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज को एनआरआई फीस के जरिए करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में एनआरआई सीटें खाली हैं. ऐसे में इन्हें कम फीस वाली सीटों में बदला जाएगा. ऐसे में प्रदेश के सरकारी व राजमेस सोसायटी से संचालित कॉलेज में करीब 246 करोड़ कम फीस मिलेगी.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के 28 मेडिकल कॉलेजों में 468 एनआरआई कोटे की सीटें हैं. इनमें केवल 151 सीटें स्टेट कोटा 85 फीसदी के तहत काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड में अलॉट हुई हैं, शेष 317 खाली रह गई हैं. इसीलिए खाली रह गईं सीटों को मैनेजमेंट और सामान्य ट्यूशन फीस वाली में तब्दील किया जाएगा. सभी राजमेस के कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स हैं.

राजमेस के इन कॉलेज में नहीं हुई एक भी सीट अलॉट (ETV Bharat GFX)

ऐसे में वहां पर मैनेजमेंट फीस पर बदल जाएगी. जबकि कोटा, उदयपुर और अजमेर में मैनेजमेंट कोटा नहीं है. इसीलिए यहां के सीट सामान्य ट्यूशन फीस वाली सीट में होगी, जिन पर गर्ल्स और रिजर्व कैटेगरी में फीस माफ है. इसीलिए जहां पर कुल मिलाकर इन खाली रह गई एनआरआई कोटा सीट से सरकार को 380 करोड़ रुपए के आसपास ट्यूशन फीस मिलती, जो अब कम होकर महज 134 करोड़ के आसपास रह जाएगा. सरकार को करीब 246 करोड़ कम फीस मिलेगी.