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आरएसी अलंकरण समारोह में 315 जवानों का सम्मान, डीजीपी बोले, 'अनुशासन, मुस्तैदी ही पुलिस की असली पहचान'

डीजीपी राजीव शर्मा ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस की पहचान उसके टर्नआउट और चुस्ती-फुर्ती से होती है.

DGP Rajeev Sharma and others with honoured jawans
सम्मानित जवानों के साथ डीजीपी व अन्य अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 8:00 PM IST

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जयपुर: पांचवीं बटालियन आरएसी परिसर में शुक्रवार को आयोजित अलंकरण समारोह में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि अनुशासन और मुस्तैदी से ही पुलिस की असली पहचान बनती है. इस अवसर पर डीजीपी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया. आरएसी अलंकरण समारोह में 315 उत्कृष्ट जवानों का सम्मान किया गया. डीजीपी ने कहा की यह पदक या प्रशस्ति पत्र नहीं है, बल्कि यह जवान की मेहनत का सम्मान है. साथ ही आरएसी बल की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अनुशासन और तैयारी के महत्व पर विशेष जोर दिया.

डीजीपी राजीव शर्मा ने जवानों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि पुलिस की पहचान उसके टर्नआउट और चुस्ती-फुर्ती से होती है. ड्यूटी चाहे किसी निवास की सुरक्षा की हो, जेल की हो या कानून-व्यवस्था की, जवानों की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. वर्दी पहनने के ढंग से लेकर मौके पर पहुंचते ही चुस्ती के साथ कतारबद्ध होने की प्रक्रिया तक, आपकी हर हरकत में पेशेवर दक्षता नजर आनी चाहिए. डीजीपी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के दौरान उपकरणों के सही इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जाए. डीजीपी ने आह्वान किया कि जहां भी सीखने में थोड़ी भी कमी रह गई है, उसे निरंतर अभ्यास और समर्पण से पूरा करें, ताकि राजस्थान पुलिस हर मोर्चे पर अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके.

डीजीपी ने जवानों को लेकर कही ये बात, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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DGP Rajiv Sharma addressing personnel
जवानों को संबोधित करते डीजीपी राजीव शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

समारोह के दौरान डीजीपी ने आरएसी के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जिन्होंने गत वर्षों में अपनी ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. डीजीपी ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया जाने वाला यह पहचान केवल पदक या प्रशस्ति पत्र नहीं है, बल्कि यह जवान की मेहनत का सम्मान है. समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया. डीजीपी राजीव शर्मा और संजय अग्रवाल की ओर से कुल 49 कार्मिकों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गए. इसके साथ ही सराहनीय सेवाओं के लिए 149 कार्मिकों को एडीजी रुपिंदर सिंह और आईजी राहुल कोटोकी ने अति उत्कृष्ट सेवा पदक, डीआईजी विनीत बंसल और आदर्श सिद्धू ने 117 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया.

DGP Rajiv Sharma honoring a police personnel
जवान को सम्मानित करते डीजीपी राजीव शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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RAC personnel and police officers present at the event
कार्यक्रम में मौजूद आरएसी जवान व पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

समारोह में डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल के अटूट अनुशासन, समर्पण और उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई. मंच से कहा गया कि आरएसी के जवान कठिन परिस्थितियों में भी जिस धैर्य और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, वह पूरे पुलिस महकमे के लिए प्रेरणादायी है. एडीजी रुपिंदर सिंह ने कहा कि इस प्रकार के सम्मान समारोहों से बल में नई ऊर्जा का संचार होता है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य अतिथि शामिल हुए. सभी ने सम्मानित पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन किया.

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DGP ENCOURAGE JAWANS IN JAIPUR
DGP RAJEEV SHARMA ADDRESS TO JAWAN
जयपुर में आरएसी अलंकरण समारोह
315 RAC PERSONNEL HONORED
RAC INVESTITURE CEREMONY IN JAIPUR

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