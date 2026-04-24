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आरएसी अलंकरण समारोह में 315 जवानों का सम्मान, डीजीपी बोले, 'अनुशासन, मुस्तैदी ही पुलिस की असली पहचान'

सम्मानित जवानों के साथ डीजीपी व अन्य अधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )