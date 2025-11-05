राजस्थान में 312 सरकारी स्कूल होंगे मर्ज, विलायती बबूल जड़ से खत्म करेगी सरकार

राजस्थान में 312 सरकारी स्कूल होंगे मर्ज, विलायती बबूल जड़ से खत्म करेगी सरकार
शिक्षा व पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश के 312 सरकारी स्कूल अगले सत्र से दूसरी स्कूलों में मर्ज हो जाएंगे.
Published : November 5, 2025 at 5:22 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार एक बार फिर कम नामांकन वाले 312 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने जा रही है. इसके साथ कांग्रेस सरकार के उगाए गए बबूल के पेड़ों को भी जड़ से नष्ट करेगी. बुधवार को पंचायती राज विभाग में मीडिया से बात करते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिन स्कूलों में 25 से कम छात्रों की संख्या है, उन 312 स्कूलों को मर्ज किए जाएगा. इसके साथ उन स्कूलों की बिल्डिंग को जिला कलेक्टर को सुपुर्द किया जाएगा. दिलावर ने कहा कि शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग में हर दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से ऑफिस की शुरुआत और समापन होगा. इतना ही नहीं, दिलावर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय लगाए गए विलायती बबूल के पेड़ों को जड़ से नष्ट करने का अभियान भी चलाया जाएगा.
शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 7 नवम्बर को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को 150 साल पूरे हो रहे हैं. पूरे देश में 'वंदे मातरम्' का 150 वां साल मना रहे हैं. ये देश के लिए उत्सव है. राजस्थान में सभी विभागों में 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गान होगा. राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा जोश भरने वाला थे. देश के हर नागरिक को इसका सम्मान करना चाहिए और आम बोलचाल की भाषा में भी इसका उपयोग करना चाहिए. दिलावर ने कहा कि 7 नवंबर को सुबह 10.15 पर पूरे देश में गाया जाएगा. राजस्थान में सभी जिलों और स्कूलों में कार्यक्रम होंगे. इसके बाद 26 नवंबर संविधान दिवस तक लगातार हर दिन अलग-अलग कार्यक्रम के जरिए 'वंदे मातरम्' का गान होगा. दिलावर ने कहा कि राजस्थान सरकार के शिक्षा, संस्कृत और पंचायत राज विभाग में 26 नवंबर के बाद भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से ऑफिस की शुरुआत और समापन होगा.
312 स्कूल मर्ज होंगे: मदन दिलावर ने कहा कि लम्बे समय से अटकी प्रमोशन की प्रक्रिया को हल करते हुए 22 महीने में 50,000 कर्मचारियों का प्रमोशन किया गया. जल्द कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए 21 हजार पदों पर भर्ती, पदोन्नति की जाएगी. इसके बाद दिलावर ने कहा कि 155 सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों (1 से 12 कक्षा) में 25 से कम विद्यार्थी हैं, उन्हें उनके पास के विद्यालय में मर्ज किया जाएगा. इसी तरह से पास के प्रारंभिक स्कूल जहां नामांकन शून्य है और जहां 0 से 5 विद्यार्थियों की संख्या है, ऐसे 157 विद्यालय को भी पास के स्कूल में मर्ज किए जाएंगे. ये सभी कुल 312 स्कूल अगले 2026 के सत्र में मर्ज हो जाएंगे. इसके साथ ही इन स्कूलों की इमारतों को कलेक्टर को सुपुर्द कर दिया जाएगा, ताकि अन्य राजकीय कार्यों में उनका उपयोग हो सके. दिलावर ने कहा कि सुनने में आता है कहीं बच्चे कम और अध्यापक ज्यादा हैं, तो कहीं अध्यापक कम और बच्चे ज्यादा. अब प्रदेश में स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा.
कांग्रेस के बोए विलायती बबूल नष्ट करेंगे: मंत्री दिलावर ने कहा कि कांग्रेस राज में बोए गए विलायती बबूलों को भी समूल नष्ट किया जाएगा. इस पेड़ के बीज कांग्रेस सरकार में गिराए गए थे. इसकी वजह से प्रदेश में बड़ी संख्या में बाबुल के पेड़ फैल गए, लेकिन यह बबूल स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है और जल स्तर के लिए भी. बबूल की वजह से प्रदूषण होता. एक निजी स्कूल को लेकर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि टीम जांच कर रही है, सकारात्मक निर्णय लेंगे. हमारी जांच टीम 2 दिन में निर्णय ले लेगी.