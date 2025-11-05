ETV Bharat / state

राजस्थान में 312 सरकारी स्कूल होंगे मर्ज, विलायती बबूल जड़ से खत्म करेगी सरकार

मंत्री मदन दिलावर ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान सरकार एक बार फिर कम नामांकन वाले 312 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने जा रही है. इसके साथ कांग्रेस सरकार के उगाए गए बबूल के पेड़ों को भी जड़ से नष्ट करेगी. बुधवार को पंचायती राज विभाग में मीडिया से बात करते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिन स्कूलों में 25 से कम छात्रों की संख्या है, उन 312 स्कूलों को मर्ज किए जाएगा. इसके साथ उन स्कूलों की बिल्डिंग को जिला कलेक्टर को सुपुर्द किया जाएगा. दिलावर ने कहा कि शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग में हर दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से ऑफिस की शुरुआत और समापन होगा. इतना ही नहीं, दिलावर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय लगाए गए विलायती बबूल के पेड़ों को जड़ से नष्ट करने का अभियान भी चलाया जाएगा. शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 7 नवम्बर को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को 150 साल पूरे हो रहे हैं. पूरे देश में 'वंदे मातरम्' का 150 वां साल मना रहे हैं. ये देश के लिए उत्सव है. राजस्थान में सभी विभागों में 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गान होगा. राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा जोश भरने वाला थे. देश के हर नागरिक को इसका सम्मान करना चाहिए और आम बोलचाल की भाषा में भी इसका उपयोग करना चाहिए. दिलावर ने कहा कि 7 नवंबर को सुबह 10.15 पर पूरे देश में गाया जाएगा. राजस्थान में सभी जिलों और स्कूलों में कार्यक्रम होंगे. इसके बाद 26 नवंबर संविधान दिवस तक लगातार हर दिन अलग-अलग कार्यक्रम के जरिए 'वंदे मातरम्' का गान होगा. दिलावर ने कहा कि राजस्थान सरकार के शिक्षा, संस्कृत और पंचायत राज विभाग में 26 नवंबर के बाद भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से ऑफिस की शुरुआत और समापन होगा. मंत्री मदन दिलावर (Etv Bharat Jaipur)