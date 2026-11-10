हिमाचल में 3,100 शिक्षकों की होगी भर्ती, 7 नए केंद्रीय विद्यालयों का भी खुलेगा रास्ता, निजी स्कूलों की फीस पर भी कसेगा शिकंजा
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय बैठक में लिए कई बड़े फैसले, 374 सहायक प्रोफेसर और 19 प्रशिक्षकों के पद भी जल्द भरने के निर्देश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:10 PM IST
शिमला: हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार अब एक साथ कई मोर्चों पर कदम उठाने जा रही है. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने से लेकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय बोली भोटी को बढ़ावा देने और निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर नियंत्रण लगाने तक कई अहम फैसलों की तैयारी है. शिक्षा विभाग में हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी, वहीं शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होने वाले नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ किया जा रहा है. इसके अलावा प्रदेश में सात स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने और निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानून लाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. शिक्षा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को 19 प्रशिक्षकों, 374 सहायक प्रोफेसरों और नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अब तक करीब 9,287 उत्कृष्ट छात्रों को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं.
विद्यार्थी ऋण योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अहम संकेत दिए. उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों के आवेदनों में हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में योजना के प्रावधानों को और अधिक सरल एवं सुलभ बनाया जाएगा, ताकि उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें.
जनजातीय क्षेत्रों में भोटी शिक्षकों की होगी नियुक्ति
जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे. इन क्षेत्रों में शिक्षकों के नियमित पदों पर भर्ती के साथ छात्रावासों में आवश्यक पद सृजित किए जाएंगे. रिक्त पदों को भी शीघ्र आउटसोर्स आधार पर भरने की बात कही गई. जिन क्षेत्रों में बोलचाल में भोटी भाषा का अधिक इस्तेमाल होता है, वहां इस बोली को प्रोत्साहित करने के लिए भोटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. अधिक ऊंचाई वाले और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उचित प्रावधान किए जाएंगे. जनजातीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलने वाले अग्रिम वेतन का भुगतान भी समयबद्ध तरीके से किया जाएगा.
सात जगह बनेंगे केंद्रीय विद्यालय
प्रदेश में सात स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण की योजना को भी गति देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा जाएगा, ताकि निर्माण कार्यों में देरी न हो. वहीं, प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त शैक्षणिक संस्थानों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए पीडीएनए के तहत जारी धनराशि का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
लेक्चरर भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया होगी तेज
इस बैठक में स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) लेक्चरर के पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती कोटे के पदों को भरने के लिए जल्द परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए. प्रारंभिक शिक्षकों और टीजीटी को सीमित सीधी भर्ती के तहत दूसरा मौका देने का भी निर्णय लिया गया. इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, शारीरिक शिक्षकों और ड्राइंग मास्टर सहित शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया.
निजी स्कूलों की फीस पर कानून लाने का होगा अध्ययन
निजी स्कूलों की फीस का मुद्दा भी बैठक में उठा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानून लाने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा. इसके अलावा शिक्षा विभाग में कानूनी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उप-महाधिवक्ता के पदों को स्वीकृति देने की बात कही गई.
कॉलेजों में बनेगा कॉर्पस फंड, कंप्यूटर शिक्षकों के ईपीएफ पर भी निर्देश
प्रदेश के महाविद्यालयों में कॉर्पस फंड तैयार किया जा रहा है. इस राशि को विद्यार्थियों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर खर्च किया जाएगा. वहीं, कंप्यूटर शिक्षकों के ईपीएफ की राशि निश्चित समयावधि में नियमित अंतराल पर उनके खातों में जमा करवाने के निर्देश हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को दिए गए हैं.
वहीं प्री-प्राइमरी कक्षाओं में नर्सरी ट्रेनिंग टीचर की नियुक्ति के लिए जरूरी दो वर्षीय पाठ्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू करने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को पत्र लिखा जाएगा. व्यावसायिक शिक्षकों के हितों से जुड़े फैसलों को भी तेजी से लागू करने और उनकी अन्य जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही गई.
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