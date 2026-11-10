ETV Bharat / state

हिमाचल में 3,100 शिक्षकों की होगी भर्ती, 7 नए केंद्रीय विद्यालयों का भी खुलेगा रास्ता, निजी स्कूलों की फीस पर भी कसेगा शिकंजा

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक ( DIPR )

शिमला: हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार अब एक साथ कई मोर्चों पर कदम उठाने जा रही है. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने से लेकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय बोली भोटी को बढ़ावा देने और निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर नियंत्रण लगाने तक कई अहम फैसलों की तैयारी है. शिक्षा विभाग में हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी, वहीं शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होने वाले नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ किया जा रहा है. इसके अलावा प्रदेश में सात स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने और निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानून लाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. शिक्षा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को 19 प्रशिक्षकों, 374 सहायक प्रोफेसरों और नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अब तक करीब 9,287 उत्कृष्ट छात्रों को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं.

विद्यार्थी ऋण योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अहम संकेत दिए. उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों के आवेदनों में हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में योजना के प्रावधानों को और अधिक सरल एवं सुलभ बनाया जाएगा, ताकि उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें. जनजातीय क्षेत्रों में भोटी शिक्षकों की होगी नियुक्ति जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे. इन क्षेत्रों में शिक्षकों के नियमित पदों पर भर्ती के साथ छात्रावासों में आवश्यक पद सृजित किए जाएंगे. रिक्त पदों को भी शीघ्र आउटसोर्स आधार पर भरने की बात कही गई. जिन क्षेत्रों में बोलचाल में भोटी भाषा का अधिक इस्तेमाल होता है, वहां इस बोली को प्रोत्साहित करने के लिए भोटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. अधिक ऊंचाई वाले और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उचित प्रावधान किए जाएंगे. जनजातीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलने वाले अग्रिम वेतन का भुगतान भी समयबद्ध तरीके से किया जाएगा. सात जगह बनेंगे केंद्रीय विद्यालय प्रदेश में सात स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण की योजना को भी गति देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा जाएगा, ताकि निर्माण कार्यों में देरी न हो. वहीं, प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त शैक्षणिक संस्थानों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए पीडीएनए के तहत जारी धनराशि का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.