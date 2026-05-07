दिल्ली के यमुना बाजार में 310 परिवारों पर बेदखली की तलवार, 15 दिनों में इलाका खाली करने का नोटिस
नोटिस को लेकर अभी यमुना बाजार कॉलोनी में रहने वालों का कहना है उनके पास वैध पहचान पत्र भी हैं.
Published : May 7, 2026 at 7:14 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के निगम बोध घाट से सटे यमुना बाजार इलाके में वर्षों से रह रहे परिवारों के आशियानों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. दिल्ली सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यमुना बाजार कॉलोनी के 310 परिवारों को अगले 15 दिनों के भीतर इलाका खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है. सरकार की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है. यह नोटिस पुरानी दिल्ली के एडीएम डॉ शशिपाल डबास ने जारी किया है.
'ओ' जोन का दिया गया हवाला
दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह कॉलोनी ओ जोन (O Zone) के अंतर्गत आती है. बता दें कि मास्टर प्लान के तहत यमुना के खादर (फ्लडप्लेन) वाले क्षेत्र को 'ओ' जोन के रूप में चिह्नित किया गया है, जहां किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण या स्थायी निवास पूरी तरह प्रतिबंधित है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त निर्देशों के बाद, सरकार यमुना की पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करने और जलभराव वाले क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के लिए यह कदम उठा रही है.
पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक हलचल काफी तेज थी. हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने संयुक्त रूप से यमुना बाजार क्षेत्र का विस्तृत जायजा लिया था. इस दौरे के दौरान अधिकारियों ने जलभराव और अतिक्रमण की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की थी. सूत्रों के अनुसार, उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मानसून की दस्तक से पहले और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर इन संवेदनशील क्षेत्रों को खाली कराया जाना अनिवार्य है.
नोटिस को लेकर अभी यमुना बाजार कॉलोनी में रहने वालों का कहना है कि वे यहां दशकों से रह रहे हैं और उनके पास वैध पहचान पत्र भी हैं. स्थानीय निवासी राजपाल ने बताया कि मात्र 15 दिन का समय दिया गया है. इतनी जल्दी हम 310 परिवार अपना सामान लेकर कहां जाएंगे? सरकार को हमारे पुनर्वास की व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी.
प्रशासन की तैयारी
दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाएगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 'ओ' जोन में होने के कारण ये निर्माण अवैध हैं और यमुना के बहाव क्षेत्र को सुरक्षित करना प्राथमिकता है.
यह भी पढ़ें-