उदयपुर पुलिस की कार्रवाई: अवैध गतिविधियों की सूचना पर होटल से 8 युवतियों सहित 31 गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार होटल में रेव पार्टी जैसे आयोजन की सूचना मिली थी, जिस पर एक्शन लिया गया
Published : December 18, 2025 at 6:43 PM IST
उदयपुर: जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पदराडा स्थित एक होटल में अवैध गतिविधियों की सूचना पर डीएसपी गोपाल चंदेल ने दबिश दी. इस दौरान 8 युवतियों सहित 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया. कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को भारी पुलिस जाब्ते के बीच गाड़ियों से उतारकर गोगुंदा न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट ने कुछ लोगों का पीसी रिमांड दिया है.
जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि सायरा थाना क्षेत्र में एक ग्रुप की ओर से रेव पार्टी जैसे आयोजन की तैयारी है. सूचना को सत्यापित किया गया. इसमें पाया गया कि 8 युवतियां दिल्ली और इसके आसपास की रहने वाली हैं. युवक मध्यप्रदेश के इंदौर के रहने वाले बताए गए हैं. युवतियों को अवैध गतिविधियों के लिए लाया गया था. एक कंपनी में काम करने वाले युवकों को इस तरह की गतिविधि में शामिल होने के बुलाया गया था.
इस सूचना के बाद पुलिस ने होटल में दबिश देते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने मौके से अवैध शराब के साथ कई प्रतिबंधित वस्तुओं को जब्त किया. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि होटल संचालक होटल को किराए पर लेकर अवैध गतिविधियां संचालित करवा रहा था. कार्रवाई के दौरान गोगुंदा व सायरा थानों का जाब्ता मौजूद रहा.
उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा स्थित होटल में बुधवार देर रात पुलिस ने यह कार्रवाई की थी. पुलिस मामले में होटल संचालक सहित आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. बताया जा रहा है कि युवतियां दिल्ली से बुलाई गई थीं. डीएसपी गोपाल चंदेल ने बताया कि पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री, 2 फोर व्हीलर, मोबाइल फोन और शराब जब्त की है. जांच में सामने आया है कि होटल संचालक होटल को किराए पर लेकर अवैध गतिविधियां संचालित करवा रहा था.