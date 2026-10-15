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27 अक्टूबर से गैरसैंण में मॉनसून सत्र, 426 सवालों के जवाब देगी सरकार, विधानसभा ने पूरी की तैयारी

27 अक्टूबर से गैरसैंण विधानसभा मॉनसून सत्र ( PHOTO-ETV Bharat )

ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि, विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र के सुचारू संचालन के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं. अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि सत्र के दौरान विधायकों को अपनी बात रखने और जनसमस्याओं को सदन में उठाने का पर्याप्त अवसर देने का प्रयास किया जाएगा. सत्र के लिए 31 विधायकों ने 426 सवाल लगाए हैं.

गैरसैंण में मॉनसून सत्र में 426 सवालों के जवाब देगी सरकार (VIDEO-ETV Bharat) 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि, गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. सत्र के आयोजन को लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सदन की कार्यवाही के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के महत्व से भी जुड़ा है. ऐसे में सत्र के दौरान प्रदेश की विभिन्न समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर विधायकों की ओर से सरकार का ध्यान खींचे जाने की उम्मीद है. 31 विधायकों ने लगाए 426 सवाल: विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक, आगामी सत्र के लिए अब तक 31 विधायकों की ओर से कुल 426 सवाल विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं. ये सवाल प्रदेश की अलग-अलग समस्याओं, जनहित के मुद्दों और विकास कार्यों से जुड़े हैं. विधायकों के सवालों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठाया जाएगा और संबंधित विभागों से सरकार का जवाब मांगा जाएगा. विधानसभा सत्र के दौरान सवाल-जवाब की प्रक्रिया, विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने रखने का अवसर देती है. इसके जरिए सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जा सकते हैं. हालांकि, प्राप्त सवालों में किन विषयों से जुड़े कितने प्रश्न हैं? इसका विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है. सचिवालय की कोशिश रहेगी कि विधायकों की ओर से उठाए गए सवालों पर सरकार से समय पर जवाब मिल सके। सवालों के जवाब और सदन में होने वाली चर्चा से जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष सामने आएगा. सत्र के दौरान विधायकों की सक्रिय भागीदारी और उपलब्ध समय का सही इस्तेमाल महत्वपूर्ण रहेगा.

-ऋतु खंडूड़ी, विधानसभा अध्यक्ष-