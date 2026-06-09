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यूपी के 31 ऐतिहासिक स्थल होंगे संरक्षित, जानिए किन जिलों में हैं स्थित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को यूपी में स्थित 31 स्मारकों को संरक्षित घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है. यह स्मारक पुरातात्विक महत्व के हैं. इसमें सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, कानपुर नगर, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, गाजीपुर, वाराणसी, आगरा और मैनपुरी के अंतर्गत आते हैं. उत्तर प्रदेश पुरातत्व परामर्शदात्री समिति ने इन स्थलों को संरक्षित घोषित करने की संस्तुति प्रदान की थी.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संरक्षित घोषित किए जाने वाले कुल 31 स्मारकों/स्थलों से संबंधित प्रथम अधिसूचना जारी कर दी गयी है. यह सभी पुरातात्विक महत्व के स्थल इतिहास के गौरवशाली सोपानों तथा सांस्कृतिक संपदा को समेटे हुए हैं. इनको सहेज कर अगली पीढ़ी को सौंपना हम सबका दायित्व है. इसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न जनपदों में स्थित इन प्राचीन स्थलों को संरक्षित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

उन्होंने बताया कि सीतापुर तहसील लहरपुर के नवीनगर गांव स्थित शिव मंदिर व कुंड, तहसील सिधाौली परेवाजाल का टीला, उन्नाव सदर के नेवरना में स्थित माहेपासी का टीला, हरदोई के संडीला में गजभरावन स्थित नागेश्वर मंदिर, बाराबंकी के नवाबगंज के गांव असैनही स्थित राजाकुंवर गिरधारी सिंह की समाधि व बारादरी, कानपुर नगर के घाटमपुर का बकेसरा स्थित पंचमुखी शिव मंदिर, कानपुर के ही गांव कटरी बिठूर कला में स्थित प्राचीन शिव मंदिर और रायबरेली में डलमऊ के हमीरमउ स्थित गंग कुंड इसमें शामिल हैं.