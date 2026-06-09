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यूपी के 31 ऐतिहासिक स्थल होंगे संरक्षित, जानिए किन जिलों में हैं स्थित

उत्तर प्रदेश पुरातत्व परामर्शदात्री समिति ने इन स्थलों को संरक्षित घोषित करने की संस्तुति प्रदान की है.

यूपी के 31 ऐतिहासिक स्थल होंगे संरक्षित
यूपी के 31 ऐतिहासिक स्थल होंगे संरक्षित (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:23 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को यूपी में स्थित 31 स्मारकों को संरक्षित घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है. यह स्मारक पुरातात्विक महत्व के हैं. इसमें सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, कानपुर नगर, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, गाजीपुर, वाराणसी, आगरा और मैनपुरी के अंतर्गत आते हैं. उत्तर प्रदेश पुरातत्व परामर्शदात्री समिति ने इन स्थलों को संरक्षित घोषित करने की संस्तुति प्रदान की थी.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संरक्षित घोषित किए जाने वाले कुल 31 स्मारकों/स्थलों से संबंधित प्रथम अधिसूचना जारी कर दी गयी है. यह सभी पुरातात्विक महत्व के स्थल इतिहास के गौरवशाली सोपानों तथा सांस्कृतिक संपदा को समेटे हुए हैं. इनको सहेज कर अगली पीढ़ी को सौंपना हम सबका दायित्व है. इसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न जनपदों में स्थित इन प्राचीन स्थलों को संरक्षित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

उन्होंने बताया कि सीतापुर तहसील लहरपुर के नवीनगर गांव स्थित शिव मंदिर व कुंड, तहसील सिधाौली परेवाजाल का टीला, उन्नाव सदर के नेवरना में स्थित माहेपासी का टीला, हरदोई के संडीला में गजभरावन स्थित नागेश्वर मंदिर, बाराबंकी के नवाबगंज के गांव असैनही स्थित राजाकुंवर गिरधारी सिंह की समाधि व बारादरी, कानपुर नगर के घाटमपुर का बकेसरा स्थित पंचमुखी शिव मंदिर, कानपुर के ही गांव कटरी बिठूर कला में स्थित प्राचीन शिव मंदिर और रायबरेली में डलमऊ के हमीरमउ स्थित गंग कुंड इसमें शामिल हैं.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि इस क्रम में प्रतापगढ़ के रामपुर बेला स्थित प्राचीन शिव मंदिर तालाब, फतेहपुर बिंदकी के बुढ़वा स्थित राधाकृष्ण मंदिर व इसी तहसील में स्थित पासी बाबा का मंदिर, महराजगंज के फरेंदा स्थित खड़कौला टीला, देवरिया के बरहज में स्थित खुदिया बुजुर्ग टीला, झांसी का गढ़वई दुर्ग, दो प्रस्तर शिव मंदिर हजारिया महादेव मंदिर, यज्ञशाला/लक्ष्मणशाला शिव मंदिर, जालौन में रामजानकी हनुमान मंदिर, लटकबिहारी मंदिर, सराफी मंदिर, मदर घाट शिवालय और प्राचीन स्थल सूर्य मंदिर को संरक्षित करने की संस्तुति की गई है.

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ललितपुर में मडावरा के सीरीन में स्थित प्राचीन बावली, इसी जनपद में चरखारी मंगलगढ़ का किला, गाजीपुर कासिमाबाद तहसील में स्थित पंच मंदिर, वाराणसी तहसील के राजातालाब गांव असवारी में स्थित शिवमंदिर, वाराणसी के ही सदर में हमीरमऊ के एलटी कॉलेज स्थित गोपाल लाल विला को भी शामिल किया गया है. इसी प्रकार आगरा के बाह में स्थित हतकान्त किला और मैनपुरी के करहल के किरथुआ स्थित खेड़ा का टीला के लिए प्रथम अधिसूचना जारी की गई है.

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