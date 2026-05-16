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अलवर में जर्जर इमारतों में चल रही 31 CHC एवं PHC, सीएमएचओ दफ्तर के हालात भी नहीं अच्छे, मानसून में बढ़ेगा खतरा

प्रदेश में पिछले साल हुए दर्दनाक स्कूल भवन हादसे के बाद भी सरकार नहीं चेती.

Alwar's CMHO office is dilapidated
अलवर का सीएमएचओ ऑफिस जर्जर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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अलवर: जिले में विकास के सरकारी दावों के बीच 31 स्वास्थ्य संस्थाएं जर्जर भवनों में संचालित होने को मजबूर हैं. चिकित्सा प्रशासन के सरकार को हालात से रुबरू कराने के बावजूद नए भवन नहीं मिल पाए हैं. प्रदेश में पिछले साल हुए दर्दनाक स्कूल भवन हादसे के बाद भी सरकार नहीं चेती. नतीजतन जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुखिया के कार्यालय समेत 31 सीएचसी, पीएचसी एवं उप स्वास्थ्य संस्थान जर्जर भवनों में संचालित हैं. हादसे से बचने को सीएमएचओ कार्यालय को उधार के भवनों में संचालित कराना पड़ रहा है.

सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया, अलवर में करीब 31 स्वास्थ्य भवन जर्जर हालत में हैं. इनमें सीएमएचओ कार्यालय, क्षय निवारण केन्द्र, पीएचसी, सीएचसी व उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन शामिल हैं. सभी जर्जर स्वास्थ्य भवनों की हालत से विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है. उन्होंने बताया, जर्जर स्वास्थ्य भवनों में कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए जर्जर स्वास्थ्य भवनों की जगह नए भवन मुहैया कराने की जरूरत है. सीएमएचओ ने बताया, सरकार की ओर से बजट मिलते ही नए भवनों की उपलब्धता की कार्रवाई की जाएगी.

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रैणी, मालाखेड़ा व रामगढ़ में स्वास्थ्य भवनों के हाल खराब: सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि जिले के रैणी, मालाखेड़ा, उमरैण व रामगढ़ के स्वास्थ्य भवन जर्जर हैं. जिले में जर्जर 31 भवनों में अकेले रैणी ब्लॉक 13 स्वास्थ्य भवन, उमरैण में 6, रामगढ़ में 4 एवं मालाखेड़ा ब्लॉक में 3 स्वास्थ्य भवन शामिल हैं. अलवर शहर में 2, खेरली, गोविंदगढ़ व लक्ष्मणगढ़ में 1-1 स्वास्थ्य भवन जर्जर अवस्था में है.

मानसून सत्र में हादसों की आशंका: जिले में मानसून सक्रिय होने में करीब सवा से डेढ़ माह बचा है. मानसून के दौरान बारिश होने से जर्जर स्वास्थ्य भवनों में हादसों की आशंका ज्यादा रहेगी. जिले में जर्जर स्वास्थ्य भवनों में ज्यादातर सीएचसी, पीएचसी व उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है. ऐसी स्थिति में बारिश या किसी अन्य कारणों से जर्जर स्वास्थ्य भवन में हादसे की आशंका रहती है.

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पूर्व में स्वास्थ्य भवनों में हो चुकी घटनाएं: जिले में पूर्व में स्वास्थ्य भवनों में छत का प्लास्टर गिरने से लेकर जर्जर भवनों का चूना गिरने सहित कई अन्य घटनाएं हो चुकी है. स्वयं सीएमएचओ कार्यालय में पूर्व में कई बार छत का प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं. इनमें कर्मचारियों के बाल-बाल बचने की बात सामने आई है. इन्हीं जोखिमों के चलते वर्तमान में सीएमएचओ कार्यालय स्वयं के भवन में संचालित नहीं होकर स्वास्थ्य विभाग के दूसरे भवन में चल रहा है. शिशु चिकित्सालय में छत का प्लास्टर गिरने की घटना हो चुकी है. इसमें अपने बच्चों को दिखाने आई महिला घायल हो गई थी.

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