मेरठ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाद 31 इमारतों पर भी खतरा; सेंट्रल मार्केट अनिश्चत काल के लिए बंद, धरने पर बैठे व्यापारी

दुकानदारों ने कहा, जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे, आवास विकास परिषद के रवैया के खिलाफ अनिश्चितकालीन दुकानें बंद रखेंगे

बाजार बंद कर धरने पर बैठे व्यापारी.
बाजार बंद कर धरने पर बैठे व्यापारी. (ETV Bharat)
Published : October 27, 2025 at 8:32 PM IST

मेरठ: जिले के पॉश इलाके शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानें ढहाये जाने के बाद अब आवास विकास 31 और आवासीय प्लाट पर बनी ईमारतों पर बुलडोजर एक्शन लेने जा रहा है. इसके विरोध में सेन्ट्रल मार्केट के व्यापारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. जिस मार्केट में सुबह से देर रात तक खरीदारी के लिए लोगों की चलकदमी रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है.


मेरठ का सेन्ट्रल मार्केट में कभी आवास विकास परिषद ने आवासीय भवन के लिए प्लॉट आवंटित किए थे. लेकिन यहां लोगों ने आवास विकास परिषद के अफसरों से मिलीभगत करके उन आवासीय भवनों में कमर्शियल मार्केट खड़ी कर दी. जब इस बारे में शिकायतें होनी शुरू हुईं तो मामला बढ़ता चला गया. इसी का परिणाम बीते शनिवार को एक बहुमजिला ईमारत ध्वस्त कर दिया गया. इसमें 22 भव्य दुकानें थीं. लगातार दो दिन तक सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अफसरों ने खुद मौके पर रहकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया था.

मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई से नाराज व्यापारी. (Video Credit; ETV Bharat)


शॉपिंग कॉम्पलेक्स के जमीदोंज हो जाने के बाद से सैकड़ों व्यापारियों की धड़कन बढ़ गई है. व्यापारी नेताओं का स्थानीय नेताओं और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के प्रति गुस्सा है. आवास विकास परिषद के अफसरों के मुताबिक 31 ईमारतों पर भी कार्रवाई होनी है. इस तरह से इस मार्केट की लगभग 90 दुकानें खाली कराई जानी हैं. जिससे व्यापारियों ने अब अनिश्चित कालीन धरना देकर विरोध करना शुरू कर दिया है.

सेंट्रल मार्केट में तैनात पुलिस. (ETV Bharat)


व्यापारी नेता और सेंट्रल मार्केट के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 661/6 नंबर की बिल्डिंग को यहां ध्वस्त किया गया था. आवास विकास परिषद के द्वारा 31 और बिल्डिंग ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, जिससे सभी आहत हैं. अगर जरूरत पड़ी तो वे लोग आत्मदाह भी करेंगे और आवास विकास परिषद के रवैया के खिलाफ हुई अनिश्चितकालीन दुकानों को बंद रखेंगे.

अवैध शॉपिंग कॉम्पलेक्स का मलबा. (ETV Bharat)


जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सेंट्रल मार्केट में ऐसी 100 दुकान हैं, जिनसे लगभग 10 हजार लोग जुड़े हुए हैं, सभी के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी. आखिर फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में वह चाहते हैं कि रेगुलाइज किया जाए, जो जुर्माना बनता है वह दे दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब भोजन भी यहां बन रहा है, सुबह से शाम तक व्यापारी यहीं बैठेंगे. अपनी दुकानों को बंद करके कामकाज छोड़कर बैठे हैं, लेकिन किसी ने उनसे सम्पर्क नहीं किया है. जिससे वे आहत भी हैं.

सेंट्रल मार्केट बंद. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन; आज भी कार्रवाई जारी, 31 अन्य भवन भी गिराए जाएंगे

