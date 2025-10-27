ETV Bharat / state

मेरठ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाद 31 इमारतों पर भी खतरा; सेंट्रल मार्केट अनिश्चत काल के लिए बंद, धरने पर बैठे व्यापारी

बाजार बंद कर धरने पर बैठे व्यापारी. ( ETV Bharat )

मेरठ: जिले के पॉश इलाके शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानें ढहाये जाने के बाद अब आवास विकास 31 और आवासीय प्लाट पर बनी ईमारतों पर बुलडोजर एक्शन लेने जा रहा है. इसके विरोध में सेन्ट्रल मार्केट के व्यापारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. जिस मार्केट में सुबह से देर रात तक खरीदारी के लिए लोगों की चलकदमी रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है.

मेरठ का सेन्ट्रल मार्केट में कभी आवास विकास परिषद ने आवासीय भवन के लिए प्लॉट आवंटित किए थे. लेकिन यहां लोगों ने आवास विकास परिषद के अफसरों से मिलीभगत करके उन आवासीय भवनों में कमर्शियल मार्केट खड़ी कर दी. जब इस बारे में शिकायतें होनी शुरू हुईं तो मामला बढ़ता चला गया. इसी का परिणाम बीते शनिवार को एक बहुमजिला ईमारत ध्वस्त कर दिया गया. इसमें 22 भव्य दुकानें थीं. लगातार दो दिन तक सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अफसरों ने खुद मौके पर रहकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया था. मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई से नाराज व्यापारी. (Video Credit; ETV Bharat)