बिहार कैबिनेट में 31 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ गया DA
BIHAR CABINET DECISION: बिहार कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडे पास हुए हैं. छठ पुजा से पहले इसको महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा. रिपोर्ट- अविनाश
Published : November 10, 2026 at 6:55 PM IST
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई. कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी है. छठ महापर्व से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. सम्राट चौधरी की सरकार ने छठ के पहले तोहफा कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है.
सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा
सप्तम केंद्रीय वेतनमान ले रहे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 60% के स्थान पर अब 63% महंगाई भत्ता मिलेगा. वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान ले रहे हैं सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 483% के स्थान पर 497% महंगाई भत्ता मिलेगा. वहीं षष्टम केंद्रीय वेतनमान ले रहे सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब 262% के स्थान पर 269 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि डीए बढ़ने से सरकार पर 1088.33 करोड़ का बोझ पड़ेगा.
'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना'
कैबिनेट में 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' शुरू करने का फैसला लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक 2100 छात्रों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए 88.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1399 करोड़ की स्वीकृति
कैबिनेट में 2026-27 में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1399 करोड़ 60 लाख 28 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. इस राशि से योजना अंतर्गत चयनित आवास, ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी. बिहार के 59 काराओ में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए ओपेक्स मॉडल पर 159 कियोस्क के संचालन के लिए 8 करोड़ 25 लाख 20000 रुपए की राशि भारत संचार निगम लिमिटेड को देने की स्वीकृति दी गई.
हाजीपुर में बस स्टैंड निर्माण के लिए 44 करोड़ की स्वीकृति
सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ लिविंग तथा कंप्लायंस रिडक्शन एंड द रेगुलेशन की भावना के रूप बिहार भवन विधि 2026 की स्वीकृति दी गई है. इससे भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और नागरिक के अनुकूल होगी. हाजीपुर में बस स्टैंड निर्माण के लिए 9 एकड़ 73 डिसमिल की जमीन के लिए 44 करोड़ 52 लाख 44 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। #BiharCabinet #CMSamrat #samratchoudhary https://t.co/44JpvNuf0y— IPRD Bihar (@IPRDBihar) November 10, 2026
AI और PPP पर जोर
बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन की स्थापना की स्वीकृति के बाद अग्रणी उद्योग संस्थानों की सहभागिता के लिए ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिंगापुर का चयन किया गया है. इको टूरिज्म एवं पार्क के विकास योजना अंतर्गत 11 योजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के अंतर्गत संचालित करने की स्वीकृति दी गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत 342 स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
बिहार आयुष मिश्रक नियमावली 2026 की स्वीकृति
वित्त विभाग के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत ओम प्रकाश झा को बजट सलाहकार के पद पर 2 वर्षों के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है. निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्व सहित आवश्यक भुगतान हेतु 2247 करोड़ 53 लाख 82 हजार बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई है. बिहार आयुष मिश्रक नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है.
बिहार नहर अनुरक्षण नीति 2026 की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फैलोशिप योजना को 2026-27 से 2029-30 तक लागू करने के लिए 126 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन परियोजना पर 4572.53 करोड़ के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई है.
प्रधानमंत्री स्कीलिंग और एंप्लॉयबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू अपग्रेड आईटीआई योजना अंतर्गत पांच जिलों रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से केंद्र का इन्वेंशन इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग स्थापित करने के लिए 1174 करोड़ 81 लाख 30 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है.
ये भी पढ़ें :-
बिहार कैबिनेट बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर
बिहार कैबिनेट बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले