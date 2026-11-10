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बिहार कैबिनेट में 31 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ गया DA

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई. कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी है. छठ महापर्व से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. सम्राट चौधरी की सरकार ने छठ के पहले तोहफा कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है.

सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा