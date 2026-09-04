हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का आक्रोश चरम पर, सामूहिक मुंडन करा जताया विरोध
अग्निशमन विभाग ने 24 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद सफाई कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश है.
Published : September 4, 2026 at 3:33 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 4:08 PM IST
भिवानीः हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों और सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार उग्र रूप धारण करती जा रही है. अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुंडन आंदोलन शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में अनिश्चिकालीन हड़ताल के 30वें दिन सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को सामूहिक रूप से मुंडन करवाकर रोष जताया तथा सरकार पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार की हटधर्मिता और कर्मचारी विरोधी नीतियों के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया.
प्रभाव से लागू किया जाए 17 सूत्रीय समझौताः कर्मचारियों ने मांग की कि 13 मई के 17 सूत्रीय समझौते को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए. कर्मचारियों पर दर्ज झूठे मुकदमे रद्द कर सस्पेंड किए गए कर्मियों को बहाल किया जाए. 2014 से कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों और सीवरमेनों को पक्का किया जाए. कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी 22-सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं होता और औपचारिक पत्र जारी नहीं किया जाता, तब तक उनका यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा.
कर्मचारियों पर दर्ज किए जा रहे हैं झूठे एफआईआर: मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरूषोत्तम दानव ने कहा कि "13 मई को सरकार के साथ हुई वार्ता में 22 में से 17 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में सरकार अपने ही वादों से मुकर गई. कर्मचारियों पर झूठे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है और जेलों में डाला जा रहा है. एक तरफ बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, वहीं रात-दिन शहर साफ करने वाले गरीब सफाई कर्मचारियों और सीवरमेनों को पक्का करने में सरकार के पास पैसे नहीं हैं." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि "6 सितंबर को भवानीखेड़ा में मुख्यमंत्री की रैली के दौरान वे अपनी आवाज बुलंद करेंगे और 13 मई के समझौते को ईमानदारी से लागू करने की मांग करेंगे."
'पुलिस से दो-तीन दिन ड्रामा तो हो सकता है, स्थाई सफाई नहीं': मुंडन प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कर्मचारी नेता कामरेड ओमप्रकाश और पूर्व विधायक कांग्रेस नेता डॉ. शिव शंकर भारद्वाज ने कहा कि "हरियाणा सरकार पूरी तरह हटधर्मिता पर उतारू है. बीजेपी सरकार की नीति यही है कि कर्मचारियों को जिंदगी भर कच्चा रखा जाए ताकि उन्हें कम वेतन और बिना पेंशन के खटाया जा सके. आज पूरे भिवानी शहर और जिलों में कचरे का ढेर लगा है. सरकार सोचती है कि पुलिस से सफाई करा लेगी. पुलिस से दो-तीन दिन ड्रामा तो हो सकता है, लेकिन स्थाई सफाई नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि "हिंदू समाज में मुंडन किसी के न रहने पर शोक स्वरूप कराया जाता है, और कर्मचारी आज मुंडन कराकर यह संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए इस सरकार की नीतियां मृतप्राय हो चुकी हैं."