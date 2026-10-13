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बस्ती पहुंचा 308 पहियों वाला 'बाहुबली' ट्रक; सड़क पर उमड़ी भीड़, फोटो-वीडियो बनाने की होड़

बस्ती पहुंचा 308 पहियों वाला 'बाहुबली' ट्रक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: बलरामपुर चीनी मिल जा रहा 308 पहियों वाला बाहुबली ट्रक सोमवार को बस्ती पहुंचा. इसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. कोई तस्वीरें लेने लगा तो कोई सेल्फी लेने लगा. वीडियो बनाने वाले और सोशल मीडिया एंफ्लूएंसर्स की भी भीड़ उमड़ी. जिला प्रशासन विशालकाय हाइड्रॉलिक मल्टी-एक्सल ट्रेलर ट्रक को पास कराने में लगा रहा.

इसके सफर की शुरुआत बेल्जियम से हुई है. पहले यह समुद्री रास्ते से ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर उतारा गया. वहां से सड़क मार्ग के जरिए झारखंड और बिहार को पार करते हुए यह भारी भरकम मशीन वाला ट्रक उत्तर प्रदेश में ट्रैवल कर रहा है. साथ में चल रहे मैनेजर ने बताया कि इस विशालकाय हाइड्रॉलिक ट्रेलर में 308 पहिए लगे हुए हैं, जो करीब 20 विशेष ट्रॉलियों को आपस में जोड़कर तैयार किए गए हैं.

इस ट्रक पर कोई आम सामान नहीं बल्कि एक विशाल वैक्यूम वेसल यानी बॉयलर लदा हुआ है. इस मशीन का वजन लगभग 200 टन, लंबाई करीब 100 फीट और ऊंचाई 20 फीट से भी ज्यादा है. इस महाकाय वेसल को बलरामपुर चीनी मिल के प्लांट में ले जाया जा रहा है, जहां इसका उपयोग एथेनॉल और एशिया के पहले बायोपॉलीमर यानी बायोप्लास्टिक के निर्माण कार्य में किया जाएगा. बस्ती पहुंचा 308 पहियों वाला 'बाहुबली' ट्रक. (Video Credit: ETV Bharat) इस बाहुबली ट्रक की सबसे बड़ी खासियत इसका आकार और इसके पहियों की खास तकनीक है. इसके पहियों को अलग-अलग दिशाओं में मोड़ा जा सकता है, जिसकी मदद से इतने बड़े ट्रेलर को तंग और संकरे रास्तों से भी सुरक्षित निकाला जा रहा है. हालांकि, इसका वजन इतना ज्यादा है कि ट्रक की रफ्तार चींटी की तरह बेहद धीमी है. यह रोजाना सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाता है और रात के समय इसे रोक दिया जाता है. इस ट्रक में करीब 400 लीटर क्षमता का डीजल टैंक है, और इसे चलाने में रोजाना भारी मात्रा में ईंधन खर्च हो रहा है. इसके साथ करीब 14 गाड़ियों का एक पूरा काफिला चल रहा है, जिसमें क्रेन, हाइड्रा, जेसीबी और सिविल सहित टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम शामिल है.