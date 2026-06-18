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गन्ना विभाग में बंपर सौगात: 308 कर्मचारियों को प्रमोशन, 371 को मिला ACP का तोहफा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीतियों के तहत गन्ना विकास विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. विभाग ने लंबे समय से रुके हुए सेवा संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा किया है. इसके तहत 308 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है, जबकि 371 कर्मियों को एसीपी (वित्तीय स्तरोन्नयन) का लाभ दिया गया है.

दरअसल, शासन के निर्देश पर गन्ना विकास विभाग ने मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों के करियर विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया. इसके तहत कुल 308 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है. इनमें एक राजपत्रित अधिकारी, 35 लिपिक संवर्ग के कर्मचारी, गन्ना समितियों के 241 कार्मिक, 10 खाण्डसारी निरीक्षक और 21 वाहन चालक शामिल हैं.



गन्ना आयुक्त ने बताया कि विभाग में लंबे समय से लंबित सेवा एवं वित्तीय लाभ से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करते हुए कुल 371 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एसीपी का लाभ स्वीकृत किया गया है. इनमें 18 राजपत्रित अधिकारी, 6 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, 12 सांख्यिकी संवर्ग के कर्मचारी, 27 गन्ना विकास निरीक्षक, 125 गन्ना पर्यवेक्षक, 75 लिपिक संवर्ग के कर्मचारी, 14 खाण्डसारी अधिकारी, 16 खाण्डसारी निरीक्षक और 78 गन्ना समितियों के कर्मचारी शामिल हैं. इस निर्णय से संबंधित कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि होने के साथ-साथ उनके सेवा हित भी मजबूत हुए हैं.

विभाग ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक आश्रित नियुक्तियों के मामलों में भी अच्छा काम किया है. गन्ना समितियों में पिछले एक साल के भीतर 26 आश्रितों को नौकरी दी गई है. वहीं, 2017 से लेकर अब तक कुल 286 पात्र परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल चुका है. विभाग का यह प्रयास संकट का सामना कर रहे पीड़ित परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक और सामाजिक संबल बना है.