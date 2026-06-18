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गन्ना विभाग में बंपर सौगात: 308 कर्मचारियों को प्रमोशन, 371 को मिला ACP का तोहफा

गन्ना विभाग में 2017 से अब तक 286 पात्र परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल चुका है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 2:32 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीतियों के तहत गन्ना विकास विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. विभाग ने लंबे समय से रुके हुए सेवा संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा किया है. इसके तहत 308 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है, जबकि 371 कर्मियों को एसीपी (वित्तीय स्तरोन्नयन) का लाभ दिया गया है.

दरअसल, शासन के निर्देश पर गन्ना विकास विभाग ने मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों के करियर विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया. इसके तहत कुल 308 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है. इनमें एक राजपत्रित अधिकारी, 35 लिपिक संवर्ग के कर्मचारी, गन्ना समितियों के 241 कार्मिक, 10 खाण्डसारी निरीक्षक और 21 वाहन चालक शामिल हैं.

गन्ना आयुक्त ने बताया कि विभाग में लंबे समय से लंबित सेवा एवं वित्तीय लाभ से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करते हुए कुल 371 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एसीपी का लाभ स्वीकृत किया गया है. इनमें 18 राजपत्रित अधिकारी, 6 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, 12 सांख्यिकी संवर्ग के कर्मचारी, 27 गन्ना विकास निरीक्षक, 125 गन्ना पर्यवेक्षक, 75 लिपिक संवर्ग के कर्मचारी, 14 खाण्डसारी अधिकारी, 16 खाण्डसारी निरीक्षक और 78 गन्ना समितियों के कर्मचारी शामिल हैं. इस निर्णय से संबंधित कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि होने के साथ-साथ उनके सेवा हित भी मजबूत हुए हैं.

विभाग ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक आश्रित नियुक्तियों के मामलों में भी अच्छा काम किया है. गन्ना समितियों में पिछले एक साल के भीतर 26 आश्रितों को नौकरी दी गई है. वहीं, 2017 से लेकर अब तक कुल 286 पात्र परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल चुका है. विभाग का यह प्रयास संकट का सामना कर रहे पीड़ित परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक और सामाजिक संबल बना है.

रोजगार सृजन और विभाग में रिक्त पदों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न संवर्गों के कुल 1315 पदों का अधियाचन संबंधित चयन संस्थाओं को भेजा गया है. इन पदों पर नियुक्तियां होने से विभागीय कार्यों के संचालन में तेजी आएगी, क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे.

गन्ना आयुक्त की तरफ से लिए गए इन अहम निर्णयों से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह, संतोष और विश्वास का माहौल है. पदोन्नति, वित्तीय स्तरोन्नयन, वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभ मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और शासकीय कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता में भी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी.

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