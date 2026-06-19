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नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीपीटी के 301 छात्रों को परीक्षा में बैठने की दी अनुमति

नैनीताल: उत्तराखंड में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) कोर्स के 301 छात्रों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने रिट याचिका सुनवाई करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ता छात्रों को अंतरिम रूप से प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करें. हालांकि, कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना इन छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे.

दरअसल, ​यह मामला हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य के खिलाफ परविंदर यादव व अन्य छात्रों की ओर से दायर किया गया था. छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय उन्हें इस आधार पर परीक्षा में बैठने से रोक रहा था कि उनके संस्थान की अनंतिम संबद्धता अब वैध नहीं रह गई है. विश्वविद्यालय का तर्क था कि राज्य विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के बाद कॉलेज की पुरानी संबद्धता अमान्य हो गई है.

छात्रों के वरिष्ठ अधिवक्ता और सहयोगियों ने दी ये दलील: दूसरी ओर छात्रों के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल संपत और उनके सहयोगियों ने दलील दी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 4(f) के तहत पुरानी संबद्धता को निरंतर माना जाना चाहिए. जिसके समर्थन में उन्होंने साल 2014 के एक पुराने एकलपीठ के निर्णय का भी हवाला दिया.