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नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीपीटी के 301 छात्रों को परीक्षा में बैठने की दी अनुमति

उत्तराखंड में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के 301 छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा में बैठने की मिली अंतरिम अनुमति, जानिए क्या है मामला?

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 10:49 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) कोर्स के 301 छात्रों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने रिट याचिका सुनवाई करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ता छात्रों को अंतरिम रूप से प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करें. हालांकि, कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना इन छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे.

दरअसल, ​यह मामला हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य के खिलाफ परविंदर यादव व अन्य छात्रों की ओर से दायर किया गया था. छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय उन्हें इस आधार पर परीक्षा में बैठने से रोक रहा था कि उनके संस्थान की अनंतिम संबद्धता अब वैध नहीं रह गई है. विश्वविद्यालय का तर्क था कि राज्य विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के बाद कॉलेज की पुरानी संबद्धता अमान्य हो गई है.

छात्रों के वरिष्ठ अधिवक्ता और सहयोगियों ने दी ये दलील: दूसरी ओर छात्रों के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल संपत और उनके सहयोगियों ने दलील दी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 4(f) के तहत पुरानी संबद्धता को निरंतर माना जाना चाहिए. जिसके समर्थन में उन्होंने साल 2014 के एक पुराने एकलपीठ के निर्णय का भी हवाला दिया.

अदालत में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने क्या कहा? वहीं, विश्वविद्यालय के अधिवक्ता डॉ. केएच गुप्ता ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि पूर्व में शैक्षणिक सत्र 2022-23 तक इसी कानूनी स्थिति के आधार पर अन्य कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने दिया गया था. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित संस्थान नया संबद्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहा था.

जवाबी हलफनामा करना होगा दाखिल: मामले की गंभीरता और छात्रों के भविष्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने उत्तरदाताओं को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए एक अन्य समान प्रकृति के मामले के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

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