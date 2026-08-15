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PM आवास योजना (शहरी) 2.0: प्रयागराज में 83000 आवेदन, 30000 को मिलेगा घर, जानिए नियम और आवेदन का तरीका

प्रयागराज : बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए अपना पक्का घर पाने का सपना अब जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई निश्चित लक्ष्य तय नहीं किया गया है. यानी जितने भी लोग पात्र पाए जाएंगे, उन सभी को सरकार द्वारा घर दिया जाएगा.

दुडा (DUDA) अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया, 13 अगस्त तक जिले से कुल 83,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. इनमें से प्रारंभिक जांच के बाद 30,000 आवेदकों को पात्र पाया गया है. आवेदन करने वाले सभी लाभार्थियों की पात्रता की गहन जांच तहसील स्तर से की जा रही है.

इस जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम (SDM), तहसीलदार और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं. कमेटी आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी और उनके वर्तमान आवास की स्थिति का स्थलीय सत्यापन करती है.

डीपीआर (DPR) और फंड ट्रांसफर की स्थिति: प्रयागराज से अब तक 14,500 आवेदकों की 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (डीपीआर) तैयार कर मुख्यालय भेज दी गई है. कुल मिलाकर 97500 (83000 + 14,500) आवेदकों की रिपोर्ट सूडा (SUDA- State Urban Development Agency) कार्यालय के केंद्रीय मुख्यालय (CT Headquarters) भेजी जा चुकी है.

दुडा अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किस्तों में राशि दी जाती है. पात्र पाए गए लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में एक लाख रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की जाती है. इस राशि से मकान का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, जब निर्माण लिंटेल स्तर (Linter Level) तक पहुंच जाता है, तब प्रशासन द्वारा सत्यापन के उपरांत दूसरी किस्त जारी की जाती है.