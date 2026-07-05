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पत्थर की गेंदें, खिलौने, प्राचीन सिक्के और बर्तन.. बिहार के बलिराजगढ़ में मिली प्राचीन सभ्यता

मधुबनी के बलिराजगढ़ में ऐतिहासिक खुदाई से 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता मिली है. अगले 10 साल तक उत्खनन और संग्रहालय निर्माण होगा.

MADHUBANI BALIRAJGARH EXCAVATION
बलिराजगढ़ में मिली प्राचीन सभ्यता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 2:54 PM IST

5 Min Read
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मधुबनी: बिहार के मधुबनी में बाबूबरही प्रखंड स्थित ऐतिहासिक 'बलिराजगढ़' में उत्खनन कार्य किया जा रहा है. इस उत्खनन स्थल से कई बहुमूल्य संरचनात्मक अवशेष और प्राचीन वस्तुएं यानी पुराशेष प्राप्त हुई हैं. बलिराजगढ़ में सांसद संजय कुमार झा ने 28 मार्च को उत्खनन कार्य का विधिवत शुभारंभ किया था.

जिलाधिकारी की खुशी: बलिराजगढ़ उत्खनन स्थल से प्राचीन ईंटों की दीवारें, आंगन, फर्श, कुआं, विशेष जल निकासी प्रणाली, बर्तन, सिक्के, मुहरें और मिट्टी की मूर्तियां आदि मिली हैं. मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उत्खनन के दौरान मिली सामग्री पर खुशी जाहिर की है. जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि यह बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की पुरातात्विक धरोहर है, करीब 3000 वर्ष पुराने विकसित नगर होने के संकेत मिले हैं. उन्होंने कहा कि यह खुदाई 10 वर्षों तक की जाएगी जिसके लिए सांसद संजय कुमार झा को धन्यवाद.

"ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की पुरातात्विक धरोहर है. यहां करीब 3000 वर्ष पुराने विकसित नगर होने के संकेत मिले हैं. गहराई से खोज के लिए यह खुदाई अगल् 10 वर्षों तक की जाएगी जिसके लिए सांसद संजय कुमार झा को धन्यवाद." - आनंद शर्मा, जिलाधिकारी

सांसद की पहल: वहीं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है. उन्होंने बलिराजगढ़ की 6 खाइयों में चल रही खुदाई में उल्लेखनीय प्रगति के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मधुबनी जिला प्रशासन की सराहना की है. संजय कुमार झा ने अधिकारियों से प्राप्त विस्तृत जानकारी साझा करते हुए लिखा कि बलिराजगढ़ पुरातात्विक स्थल पर वर्तमान में चल रही खुदाई मुख्य रूप से दो हिस्सों- किले की दीवार और उसके दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रित है.

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सांसद संजय कुमार झा की पहल पर शुरू हुई खुदाई (ETV Bharat)

समृद्ध जीवनशैली की झलक: मिली जानकारी के मुताबिक उत्खनन के दौरान प्राचीन ईंटों की दीवारें, 7 परतों वाली ईंटों की संरचना, आंगन, फर्श, रिंग-वेल (कुआं) और विशेष जल निकासी प्रणाली के साथ सोख्ता गड्ढा आदि मिले हैं. इसके साथ ही विभिन्न आकृतियों के बर्तन, सिक्के, मुहरें, मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने और पत्थर की गेंदें भी मिली हैं, जो इस क्षेत्र के विभिन्न सांस्कृतिक चरणों और प्राचीन समृद्ध जीवनशैली को दर्शाती हैं. पर्यटन, परिवहन तथा संस्कृति संबंधी संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष व सांसद संजय कुमार झा ने बलिराजगढ़ में हो रही खुदाई की प्रगति के संबंध में शनिवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव से बात की.

मंत्रालय की बड़ी योजनाएं: बताया जा रहा है कि सचिव ने सांसद को बताया है कि मंत्रालय बलिराजगढ़ में आगामी 10 वर्षों तक निरंतर खुदाई कराने, वहां एएसआई का कार्यालय खोलने और एक संग्रहालय के निर्माण पर आगे की कार्रवाई कर रहा है. इससे पहले संजय कुमार झा ने इस सिलसिले में बीते 19 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर 'बलिराजगढ़' के संरक्षण और वैज्ञानिक उत्खनन के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी.

मिथिला का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास: संजय कुमार झा ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को बताया था कि बलिराजगढ़ मिथिला की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व अत्यंत व्यापक है. वहां होने वाली खुदाई से मिथिला के गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास को समझने के लिए एक नई दृष्टि मिलेगी. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को एक पत्र सौंपकर बलिराजगढ़ के ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन नगरीकरण को पूरी तरह समझने के लिए अगले 10 वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से वैज्ञानिक उत्खनन की परियोजना शुरू करने, शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने तथा इस धरोहर को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का आग्रह किया था.

तत्काल संरक्षण और स्वतंत्र सब-सर्किल: इसके साथ संजय कुमार झा ने बलिराजगढ़ से मिलने वाली प्राचीन संरचनाओं के तत्काल संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई के पटना सर्किल को सौंपने और बलिराजगढ़ को एएसआई के एक स्वतंत्र सब-सर्किल के रूप में विकसित करने का भी अनुरोध किया था. बलिराजगढ़ में बड़े पैमाने पर सुनियोजित उत्खनन तथा पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण से मिथिला और बिहार के गौरवशाली इतिहास व सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया में नई पहचान मिलेगी, जिस पर हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा. इससे क्षेत्र में पर्यटन, शोध एवं विकास को भी नई गति मिलेगी.

प्रयास लाया रंग और भविष्य की उम्मीद: इस दिशा में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा का प्रयास रंग लाया, सोशल मीडिया के जरिए खुशी जाहिर की है कि उत्खनन के दौरान प्राचीन ईंटों की दीवारें, आंगन, फर्श, कुआं, विशेष जल निकासी प्रणाली, बर्तन, सिक्के, मुहरें और मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं. बलिराजगढ़ में खुदाई से मिथिला के गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास को समझने के लिए एक नई दृष्टि मिलेगी और अब देखना है आने वाले 10 वर्षों में क्या-क्या सामग्रियां मिलती हैं.

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