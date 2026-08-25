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लखनऊ में बारावफात पर 3 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती, जुलूस के दौरान सुरक्षा पर नजर

बारावफात पर राजधानी में निकलने वाले जुलूस को लेकर लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा का बड़ा खाका तैयार किया है.

बारावफात पर 3 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती
बारावफात पर 3 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 8:54 PM IST

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लखनऊ: बारावफात के मौके पर राजधानी में निकलने वाले जुलूस को लेकर लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा का एक बड़ा खाका तैयार किया है. करीब 80 से 90 हजार लोगों की भीड़ और छह किलोमीटर लंबे जुलूस को देखते हुए पश्चिमी लखनऊ को 5 जोन और 23 सेक्टरों में बांटा गया है. जिसमें भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस के मुताबिक जुलूस के दौरान सुरक्षा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था पर भी खास नजर रखी जाएगी.

जुलूस 26 अगस्त को सुबह 10 बजे अमीनाबाद के झंडे वाला पार्क से शुरू होगा और मौलवीगंज, गंगा प्रसाद रोड, रकाबगंज चौराहा, नादान महल, नखास तिराहा, बिल्लौचपुरा चौराहा, बाजारखाला चौराहा और हैदरगंज तिराहा होते हुए ऐशबाग ईदगाह पहुंचेगा, जहां शाम करीब चार बजे जुलूस की समाप्ती होगी.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि लखनऊ पुलिस ने जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है. सुरक्षा व्यवस्था में 57 राजपत्रित अधिकारी और 2989 अराजपत्रित पुलिसकर्मी लगाए गए हैं. इनमें तीन डीसीपी, 16 एडीसीपी और 38 एसीपी शामिल हैं. इसके साथ 54 निरीक्षक, 475 उपनिरीक्षक, 665 मुख्य आरक्षी व आरक्षी तथा 145 महिला आरक्षियों की भी ड्यूटी लगाई गई है.

इसके अलावा जुलूस के दौरान 11 कंपनी PAC, दो कंपनी RRF और एक ATS टीम तैनात रहेगी. इसके अलावा छह QRT और चार महिला QRT भी सक्रिय रहेंगी. पुलिस ने LIU को भी सक्रिय किया है. संवेदनशील स्थानों पर नजर रखने के लिए दो ड्रोन टीम, 36 क्लस्टर मोबाइल और 10 घुड़सवार पुलिस टीमें का तैनाती की गई है.


जुलूस के दौरान भीड़ और संवेदनशील स्थानों की निगरानी के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा. प्रमुख मार्गों और महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी. चरक चौराहा, नाजिम शाह इमामबाड़ा, नींबू पार्क तिराहा, ऐशबाग तिराहा, बाजारखाला चौराहा और काजमैन गेट समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थान पुलिस की निगरानी में रहेंगे.

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी चौबीसों घंटे नजर रखी जाएगी. फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सऐप समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट, अफवाह या भड़काऊ सामग्री सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और गलत सूचनाओं का तत्काल खंडन किया जाएगा.


जुलूस के कारण पुराने लखनऊ के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है, इसको देखते हुए जुलूस के रास्ते पर विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गयाहै. आम लोगों की सुविधा के लिए यातायात डायवर्जन की अलग एडवाइजरी जारी की जा रही है. लखनऊ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जुलूस के दौरान पुलिस व्यवस्था में सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें. साथ ही यातायात डायवर्जन का पालन करें, ताकि सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनी रहे.

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