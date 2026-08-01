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झालावाड़ में खेत से काटे 3 हजार पपीते के पेड़, आरोपियों की गिरफ्तार की मांग... किसानों का धरना

भवानीमंडी स्थित डीएसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

Protesting farmers preparing 'Baati' at the protest site in Bhawanimandi.
भवानीमंडी में धरनास्थल पर बाटी बनाते प्रदर्शनकारी किसान (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 2:59 PM IST

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झालावाड़ : जिले के मिश्रोली थाना क्षेत्र के गुराड़िया जोगा गांव में किसान के करीब तीन हजार फलदार पपीते के पौधे काटे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. घटना के कई दिन बीतने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज किसान शुक्रवार से भवानीमंडी स्थित डीएसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए.

धरने का नेतृत्व कर रहे किसान नेता लक्ष्मण सिंह लूनाखेड़ा ने आरोप लगाया कि गुराड़िया जोगा गांव के किसान आयुष पाटीदार के साढ़े पांच बीघा खेत में लगे करीब तीन हजार 'अबीना' किस्म के पपीते के पौधे अज्ञात बदमाशों ने काट दिए. इससे किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि यदि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. धरने में आयुष पाटीदार समेत बड़ी संख्या में किसान और पाटीदार समाज के लोग मौजूद रहे.

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बारिश में रातभर डटे रहे: धरनारत किसानों ने साफ किया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा. इसके पहले धरने की शुरुआत किसानों ने हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से की. शुक्रवार रात से ही किसान धरनास्थल पर डटे रहे. रातभर रुक रुक कर बारिश होने के बावजूद किसानों का हौसला नहीं टूटा. शनिवार को भी बारिश के बीच धरना जारी रहा.

समझाइश में लगा रहा प्रशासन: धरनास्थल पर मौजूद किसानों ने रात को भोजन के साथ भजन किए. धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने वहीं दाल बाटी बनाकर खाई. शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान प्रतिनिधियों से वार्ता कर समझाइश की. धरना समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे. उधर, भवानीमंडी थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि किसान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. प्रशासन लगातार किसानों से संवाद कर रहा है. जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

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3000 PAPAYA TREES CUT DOWN
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FARMERS PROTEST IN JHALAWAR

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