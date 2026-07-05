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बारिश को रिझाने के लिए 300 साल से चली आ रही परंपरा, चारभुजानाथ को 11 क्विंटल चूरमे का भोग, 6000 की महाप्रसादी

बारिश के लिए भगवान को भोग ( ETV Bharat Udaipur )