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संत कबीर नगर में 300 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर ढहा, CM योगी ने कुछ दिनों पहले ही की थी पूजा

भारी बरसात बताई जा रही वजह, डीएम ने कहा- पहले से भी अधिक भव्य-विशाल मंदिर बनेगा.

संत कबीर नगर में 300 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर ढहा.
संत कबीर नगर में 300 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर ढहा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:30 PM IST

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संत कबीर नगर : जिले से एक बड़ी हैरान करने वाली घटना सामने आई है. धनघटा विधानसभा क्षेत्र में स्थित आस्था का बड़ा केंद्र और लगभग 300 वर्ष पुराना बताया जा रहा ऐतिहासिक बाबा बैजूनाथ मंदिर का पिछला हिस्सा अचानक ढह गया. प्राचीन मंदिर के एक हिस्से के मलबे में तब्दील होने से लोग काफी दुखी नजर आए. यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बीते 25 जून को ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था. सीएम योगी ने यहां पूरे विधि-विधान से बाबा बैजूनाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की थी. मुख्यमंत्री के दौरे के कुछ ही दिनों बाद ही सदियों पुरानी धरोहर जमींदोज हो जाना हर किसी को स्तब्ध कर गया है.

संत कबीर नगर में 300 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर ढहा. (Video Credit; ETV Bharat)

बताते हैं कि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण मंदिर का पिछला हिस्सा रविवार को अचानक गिर गया. इसकी जानकारी मिलते ही लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई. इधर सूचना पर जिला प्रशासन भी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक फौरन घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने मलबे और मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया. राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त मंदिर के मुख्य ढांचे के पास कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ. वहां मौजूद मायूस और भावुक श्रद्धालुओं को ढांढस बंधाते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बड़ा आश्वासन दिया है.

अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यह मंदिर सदियों पुराना और लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक था. डीएम आलोक कुमार ने कहा कि मंदिर गिरने से सभी को दुख पहुंचा है, लेकिन हम स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि प्रशासन द्वारा इस पवित्र स्थान पर जल्द ही पहले से भी कहीं अधिक भव्य, विशाल बैजूनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाएगा. फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से मलबे वाले क्षेत्र को सील कर दिया गया है. प्रशासन ने नए भव्य मंदिर के मास्टर प्लान को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

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