दंतेश्वरी माई के दरबार में पहुंचे 300 से ज्यादा ग्रामीण, पूजा पाठ के बाद लगाई मंदिर में अर्जी, दहशत में इस वजह से लोग
मंदिर के पुजारी कहते हैं कि दशकों से अर्जी लगाने की परंपरा आज भी कायम है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 3:59 PM IST
दंतेवाड़ा: कथित जादू टोने के शक में 300 से ज्यादा ग्रामीण आज मां दंतेश्वरी मंदिर के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना की. पूजा के बाद ग्रामीणों ने सरपंच के साथ मंदिर में अर्जी भी लगाई. गांव वालों को कथित रुप से शक है कि जादू टोने के चलते उनपर खतरा मंडरा रहा है. इसी खतरे को दूर करने के लिए वो आज मंदिर पहुंचे. मंदिर में अर्जी लगाने वालों में भूसरास ग्राम पंचायत के सात पारा के लोग शामिल रहे. मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया ने सभी ग्रामीणों को सरपंच सहित क्रिया कसम खिलाया और अक्षय जल ग्रहण कराकर माता का संकल्प पूरा किया. ग्रामीणों की बीच दशकों से आस्था है कि जब भी उनपर कोई विपत्ति आती है, तब वो माता के शरण में जाते हैं. पूजा के दौरान मंदिर के पुजारी ने ग्रामीणों से कहा कि जो कोई भी गलत काम में संलग्न होगा उसके साथ माता न्याय करेंगी.
''पूजा पाठ के जरिए विपत्ति को टालने की कोशिश''
भूसराम ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है, '' गांव की ही कोई ग्रामीण कथित रुप से जादू टोना जैसी गतिविधियों में लिप्त है. इसके जरिये वो गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है. हम उस ग्रामीण का पता लगाने और अपने ऊपर आई विपत्ति को दूर करने के लिए यहां आए हैं. हम चाहते हैं कि माता उस आरोपी को अपने हिसाब से दंडित करें.''
पुजारी बता रहे अर्जी लगाने की पुरानी परंपरा
मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया ने कहा, '' ग्रामीणों के लिए यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा और परेशानी को माता के सामने रखने का माध्यम भी है. भूसरास ग्राम पंचायत के सात पारा के ग्रामीण जादू-टोने की आशंका को लेकर 300 से अधिक की संख्या में मां दंतेश्वरी के दरबार पहुंचे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव का ही कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों के जरिए गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है. इसी समस्या के समाधान के लिए सरपंच सहित सभी ग्रामीण माता के दरबार पहुंचे और क्रिया-कसम खाकर अपनी अर्जी लगाई है.''
बस्तर अंचल में मां दंतेश्वरी के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. यहां किसी गांव में जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, तो ग्रामीण सामूहिक रूप से माता के दरबार पहुंचते हैं. खेती-किसानी, बीमारी, लाचारी, पारिवारिक परेशानी, गांव की सुख-समृद्धि और अन्य संकटों को लेकर लोग माता के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी ग्रामीण इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं: विजेंद्र नाथ जिया, पुजारी
''जनजातीय संस्कृति में धर्म-कर्म का अपना महत्व''
पुजारी ने बताया, ''बस्तर में मां दंतेश्वरी केवल आराध्य देवी ही नहीं, बल्कि ग्रामीण जनजीवन, संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं. ग्रामीणों के लिए माता का दरबार ऐसा धार्मिक स्थान है, जहां वे अपने सुख-दुख और गांव की सामूहिक समस्याएं लेकर पहुंचते हैं.'' वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वो चाहते हैं कि आपसी सौहार्द से इस समस्या का समाधान निकल जाए.
नोट-विज्ञान के युग में जादू टोना जैसी कोई बातें नहीं होती हैं. विज्ञान तर्क के आधार पर समस्या का समाधान करता है, न कि अंधविश्वास के आधार पर.
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