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दंतेश्वरी माई के दरबार में पहुंचे 300 से ज्यादा ग्रामीण, पूजा पाठ के बाद लगाई मंदिर में अर्जी, दहशत में इस वजह से लोग

पूजा पाठ के जरिए विपत्ति को टालने की कोशिश ( ETV Bharat )

दंतेवाड़ा: कथित जादू टोने के शक में 300 से ज्यादा ग्रामीण आज मां दंतेश्वरी मंदिर के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना की. पूजा के बाद ग्रामीणों ने सरपंच के साथ मंदिर में अर्जी भी लगाई. गांव वालों को कथित रुप से शक है कि जादू टोने के चलते उनपर खतरा मंडरा रहा है. इसी खतरे को दूर करने के लिए वो आज मंदिर पहुंचे. मंदिर में अर्जी लगाने वालों में भूसरास ग्राम पंचायत के सात पारा के लोग शामिल रहे. मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया ने सभी ग्रामीणों को सरपंच सहित क्रिया कसम खिलाया और अक्षय जल ग्रहण कराकर माता का संकल्प पूरा किया. ग्रामीणों की बीच दशकों से आस्था है कि जब भी उनपर कोई विपत्ति आती है, तब वो माता के शरण में जाते हैं. पूजा के दौरान मंदिर के पुजारी ने ग्रामीणों से कहा कि जो कोई भी गलत काम में संलग्न होगा उसके साथ माता न्याय करेंगी.

''पूजा पाठ के जरिए विपत्ति को टालने की कोशिश'' भूसराम ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है, '' गांव की ही कोई ग्रामीण कथित रुप से जादू टोना जैसी गतिविधियों में लिप्त है. इसके जरिये वो गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है. हम उस ग्रामीण का पता लगाने और अपने ऊपर आई विपत्ति को दूर करने के लिए यहां आए हैं. हम चाहते हैं कि माता उस आरोपी को अपने हिसाब से दंडित करें.''