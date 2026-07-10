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साइबर फ्रॉड के काम में लिए 300 मोबाइल कराए ब्लॉक, दो माह में ठगे 97 लाख रुपए करवाए रिफंड

जयपुर पश्चिम जिले में साइबर अपराध फ्रॉड की शिकायतों पर 2.85 लाख रुपए होल्ड करवाए.

Returning a lost mobile phone to its owner
गुम हुआ मोबाइल मालिक को लौटाते हुए (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 3:55 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: जयपुर पश्चिम जिला पुलिस ने दो महीने में साइबर अपराध के मामलों में सख्ती से कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड की वारदातों में शामिल 300 मोबाइल के IMEI नंबर ब्लॉक करवाए हैं. इन मोबाइल की कीमत एक करोड़ रुपए आंकी गई है. गुमशुदा और चोरी हुए 215 मोबाइल रिकवर कर उनके मालिकों को लौटाए गए है. इस अवधि में साइबर अपराध की शिकायतों पर तत्काल एक्शन लेते हुए 2.85 करोड़ रुपए की रकम बैंक खातों में होल्ड करवाई गई, जबकि 97 लाख रुपए पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाए हैं. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है.

40 लाख रुपए के मोबाइल रिकवर: डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, जयपुर (पश्चिम) साइबर सेल ने साइबर अपराध में काम में लिए गए 300 मोबाइल के IMEI नंबर ब्लॉक करवाए हैं. इससे उनका साइबर अपराध की वारदातों में दुबारा उपयोग नहीं किया जा सके. इसके साथ ही बिंदायका, खोरा बीसल और करधनी थाने में चार मुकदमे दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दो संदिग्धों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया. वे बोले, मई और जून 2026 में साइबर फ्रॉड की शिकायत पर 2.85 करोड़ रुपए बैंक खातों में होल्ड करवाए गए, जबकि 97 लाख रुपए पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाए. इन दो महीनों में खोया मोबाइल खोजो अभियान के तहत 40 लाख रुपए कीमत के 215 मोबाइल रिकवर कर उनके मालिकों के सुपुर्द किए गए हैं.

प्रशांत किरण, डीसीपी, जयपुर (पश्चिम). (ETV Bharat Jaipur)

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25 हजार लोगों को किया जागरूक: उनका कहना था, साइबर अपराध को लेकर व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत दस स्कूल-कॉलेज व सरकारी संस्थाओं में तीन हजार से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया है. उनका कहना है, 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2026 तक साइबर अपराध से जुड़े 35 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इनमें 192 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस बीच जन जागरूकता अभियान चलाकर 25 हजार लोगों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी गई है. वहीं, सोशल मीडिया के जरिए 1.50 लाख लोगों को जागरूक किया गया. उनका दावा है कि जयपुर (पश्चिम) में साइबर अपराध की घटनाओं में 16.59 फीसदी की कमी आई है.

क्लोन एप से ठगी, आरोपी गिरफ्तार: साइबर सेल और करधनी थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है. जो पेमेंट एप का क्लोन तैयार कर फर्जी भुगतान दिखाकर दुकानदारों से ठगी करता था. पूछताछ में उसने 50 लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. वह दुकानों पर जाकर खरीदारी करता और क्लोन एप से फर्जी भुगतान दिखाता. मोबाइल स्क्रीन पर भुगतान का मैसेज दिखाकर दुकानदारों से ठगी करता.

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बैंक खाते किराए पर देने वाला पकड़ा: करधनी थाना पुलिस और साइबर सेल ने 1.25 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया. साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में प्रयुक्त तीन बैंक खातों का खुलासा हुआ है. आरोपी अपने बैंक खाते कमीशन के लिए साइबर ठगों को मुहैया करवाता था. तीनों खातों में 1.25 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ. इस मामले में सहयोगी बैंक खाताधारकों और साइबर ठगी गिरोह से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच जारी है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है.

फर्जी विज्ञापनों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा: बिंदायका थाना पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठगी के संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन देकर कम दरों पर टूर-ट्रेवल पैकेज मुहैया करवाने का झांसा देते और ठगी की वारदात को अंजाम देते. वे लोगों को झांसे में लेकर एडवांस रकम ले लेते और बाद में कॉल अटेंड करना बंद कर देते और नंबर ब्लॉक कर देते. इनके खिलाफ समन्वय पोर्टल पर कई अन्य राज्यों से भी शिकायतें मिली हैं. जिससे बड़े पैमाने पर फ्रॉड की आशंका है. आरोपी क्रेडिट कार्ड और पेट्रोल पंप संचालकों को कमीशन देकर ठगी की रकम कैश करवाते थे.

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सस्ते मोबाइल के लालच में ठगी की वारदात: इसी प्रकार, साइबर सेल और खोरा बीसल थाना पुलिस ने एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोबाइल बेचने के फर्जी विज्ञापन देता था. सस्ते मोबाइल के लालच में लोग उसके झांसे में आ जाते और उसके अकाउंट में रकम जमा करवा देते. इसके बाद वह उनका कॉल uthana बंद कर देता. आरोपी के कब्जे से 25 क्रेडिट कार्ड, दो मोबाइल, सात सिम जब्त किए गए हैं. जिनका तकनीकी व वित्तीय विश्लेषण किया जा रहा है.

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