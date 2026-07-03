ETV Bharat / state

राजस्थान में फिर हिंदी माध्यम में बदलेंगे 300 महात्मा गांधी स्कूल ! शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

बीकानेर : राजस्थान सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को पत्र जारी कर ऐसे महात्मा गांधी विद्यालयों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जहां अंग्रेजी माध्यम की अपेक्षा हिंदी माध्यम की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है. इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के करीब 300 महात्मा गांधी स्कूलों का माध्यम बदलकर दोबारा हिंदी माध्यम किए जाने की तैयारी है.

जिला से मांगी रिपोर्ट : शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में संचालित महात्मा गांधी विद्यालयों का विस्तृत सर्वे कर रिपोर्ट भेजें. रिपोर्ट में विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन, अंग्रेजी माध्यम की वास्तविक स्थिति, स्थानीय अभिभावकों की मांग, जनप्रतिनिधियों के सुझाव, शिक्षकों की उपलब्धता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाएगा. इन रिपोर्टों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन विद्यालयों में माध्यम परिवर्तन किया जाए.

इसे भी पढ़ें: 700 में से पहुंचे सिर्फ 70 छात्र, सरकारी स्कूलों में पहले दिन सन्नाटा, शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार

रिपोर्ट पर होगा काम : दरअसल सरकार का मानना है कि कई विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शुरू होने के बावजूद अपेक्षित संख्या में प्रवेश नहीं हो पाए हैं. वहीं अनेक ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से लगातार यह मांग उठ रही थी कि विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे पढ़ाई को बेहतर ढंग से समझ सकें. इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने समीक्षा शुरू की है.