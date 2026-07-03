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राजस्थान में फिर हिंदी माध्यम में बदलेंगे 300 महात्मा गांधी स्कूल ! शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

हिंदी माध्यम से 300 महात्मा गांधी स्कूल को संचालित करने की तैयारी, न्यून नामांकन को बताया कारण.

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (फोटो ईटीवी भात बीकानेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 11:38 AM IST

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Updated : July 3, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
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बीकानेर : राजस्थान सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को पत्र जारी कर ऐसे महात्मा गांधी विद्यालयों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जहां अंग्रेजी माध्यम की अपेक्षा हिंदी माध्यम की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है. इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के करीब 300 महात्मा गांधी स्कूलों का माध्यम बदलकर दोबारा हिंदी माध्यम किए जाने की तैयारी है.

जिला से मांगी रिपोर्ट : शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में संचालित महात्मा गांधी विद्यालयों का विस्तृत सर्वे कर रिपोर्ट भेजें. रिपोर्ट में विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन, अंग्रेजी माध्यम की वास्तविक स्थिति, स्थानीय अभिभावकों की मांग, जनप्रतिनिधियों के सुझाव, शिक्षकों की उपलब्धता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाएगा. इन रिपोर्टों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन विद्यालयों में माध्यम परिवर्तन किया जाए.

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रिपोर्ट पर होगा काम : दरअसल सरकार का मानना है कि कई विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शुरू होने के बावजूद अपेक्षित संख्या में प्रवेश नहीं हो पाए हैं. वहीं अनेक ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से लगातार यह मांग उठ रही थी कि विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे पढ़ाई को बेहतर ढंग से समझ सकें. इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने समीक्षा शुरू की है.

जल्द होंगे आदेश : सूत्रों के अनुसार, जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पर्याप्त नामांकन नहीं है और जहां स्थानीय स्तर पर हिंदी माध्यम की अधिक आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हिंदी माध्यम में परिवर्तित किया जाएगा. वहीं जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की अच्छी मांग है, पर्याप्त विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है, वहां फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया : शिक्षा विभाग इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो. रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग अंतिम सूची तैयार करेगा और नए शैक्षणिक सत्र से माध्यम परिवर्तन की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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Last Updated : July 3, 2026 at 11:46 AM IST

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