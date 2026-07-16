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महिला योद्धा कुश्ती में मैदान संभालेंगी 300 से पहलवान, संचालन से रेफरी तक महिलाओं की जिम्मेदारी

इंदौर में दो दिवसीय "मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती" प्रतियोगिता में भाग लेंगी प्रदेश भर से 300 से ज्यादा महिला पहलवान.

Women wrestling competition Indore
इंदौर में मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:41 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: इंदौर सिर्फ स्वच्छता और शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है. शहर में पहली बार ऐसा कुश्ती महादंगल आयोजित होने जा रहा है, जहां अखाड़े में दांव-पेंच दिखाने वाली पहलवानों से लेकर पूरे आयोजन का संचालन, रेफरी, तकनीकी व्यवस्था और प्रबंधन तक हर जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में होगी.

प्रदेश भर से 300 से ज्यादा महिला पहलवान अपनी ताकत और हुनर दिखाएंगी

दरअसल वर्षों तक कुश्ती के अखाड़ों पर पुरुषों का दबदबा देखने को मिलता रहा है. वहीं अब इंदौर में इस परंपरा को बदलने की तैयारी है, लिहाजा इंदौर में दो दिवसीय "मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती" प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 300 से ज्यादा महिला पहलवान अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन करेंगी. खास बात यह भी है कि मुकाबले अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैट पर होंगे और विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ परंपरा के प्रतीक पट्टा, त्रिशूल और मुकुट से सम्मानित किया जाएगा.

गंगा गार्डन में 18 और 19 जुलाई को होगा आयोजन

खंडवा रोड स्थित लिंबोदी के गंगा गार्डन में 18 और 19 जुलाई को आयोजित होने वाले "मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती" महादंगल में सिर्फ महिला पहलवान ही नहीं, बल्कि पूरा आयोजन महिलाओं के नेतृत्व में संचालित होगा. प्रतियोगिता में इंदौर सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से 300 से अधिक महिला पहलवान हिस्सा लेंगी.

प्रतियोगिता के लिए विशाल मंच तैयार, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैट बिछाई जाएगी

आयोजन का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देना भी है कि महिलाएं हर जिम्मेदारी को पूरी क्षमता के साथ निभा सकती हैं. प्रतियोगिता के लिए विशाल मंच तैयार किया जा रहा है, जहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैट बिछाई जाएगी. दर्शकों के बैठने के लिए बड़ी गैलरियां बनाई जा रही हैं, जबकि महिला दर्शकों के लिए अलग और सुरक्षित बैठने की व्यवस्था भी रहेगी.

आयोजन समिति ने विभिन्न समितियों की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही सौंपी है, जिससे यह आयोजन महिला नेतृत्व का सशक्त उदाहरण बन सके. आयोजन समिति से जुड़ी स्वाती काशिद और माला ठाकुर बताती हैं "महिला खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए यात्रा, ठहरने और भोजन तक की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि खिलाड़ी पूरी एकाग्रता के साथ मुकाबलों में उतर सकें."

"प्रतियोगिता में 28 किलोग्राम से लेकर ओपन वर्ग तक कुल 11 भार वर्गों में मुकाबले होंगे. 18 जुलाई की सुबह नौ बजे से खिलाड़ियों का वजन शुरू होगा, जबकि शाम से मुकाबलों का आगाज होगा और 19 जुलाई को फाइनल मुकाबलों के साथ महादंगल का समापन होगा. 200 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से आने वाली महिला पहलवानों को रेल किराया, निशुल्क आवास और भोजन की सुविधा भी दी जाएगी. विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के साथ पट्टा, त्रिशूल और मुकुट देकर सम्मानित किया जाएगा.

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