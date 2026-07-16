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महिला योद्धा कुश्ती में मैदान संभालेंगी 300 से पहलवान, संचालन से रेफरी तक महिलाओं की जिम्मेदारी

इंदौर में मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती का आयोजन ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर सिर्फ स्वच्छता और शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम करने जा रहा है. शहर में पहली बार ऐसा कुश्ती महादंगल आयोजित होने जा रहा है, जहां अखाड़े में दांव-पेंच दिखाने वाली पहलवानों से लेकर पूरे आयोजन का संचालन, रेफरी, तकनीकी व्यवस्था और प्रबंधन तक हर जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में होगी. प्रदेश भर से 300 से ज्यादा महिला पहलवान अपनी ताकत और हुनर दिखाएंगी दरअसल वर्षों तक कुश्ती के अखाड़ों पर पुरुषों का दबदबा देखने को मिलता रहा है. वहीं अब इंदौर में इस परंपरा को बदलने की तैयारी है, लिहाजा इंदौर में दो दिवसीय "मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती" प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 300 से ज्यादा महिला पहलवान अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन करेंगी. खास बात यह भी है कि मुकाबले अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैट पर होंगे और विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ परंपरा के प्रतीक पट्टा, त्रिशूल और मुकुट से सम्मानित किया जाएगा. गंगा गार्डन में 18 और 19 जुलाई को होगा आयोजन खंडवा रोड स्थित लिंबोदी के गंगा गार्डन में 18 और 19 जुलाई को आयोजित होने वाले "मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती" महादंगल में सिर्फ महिला पहलवान ही नहीं, बल्कि पूरा आयोजन महिलाओं के नेतृत्व में संचालित होगा. प्रतियोगिता में इंदौर सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से 300 से अधिक महिला पहलवान हिस्सा लेंगी.