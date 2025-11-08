ETV Bharat / state

कालिका टीम को मिला कैमरों का साथ, जोधपुर में छात्राओं-महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए 300 कैमरे

लाडली सुरक्षा योजना के तहत छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए 153 जगह चिह्नित कर कैमरे लगाए जाएंगे.

CCTV cameras installed on poles
पोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 7:05 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को अब तकनीक का भी साथ मिल रहा है. राज्य सरकार की लाडली सुरक्षा योजना ने तहत शहर में महिलाओं और छात्राओं की अधिक आवाजाही वाली जगह चिन्हित की गई है. जहां असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ या अभद्रता की आशंका रहती है, ऐसी जगहों को सीसीटीवी से कवर किया जा रहा है. जिससे महिलाओं और छात्राओं युवतियों की सुरक्षा और मजबूत हो सके.

तकनीक से और बेहतर होगी चौकसी और सुरक्षा: महिला अपराध विशेष अनुसंधान यूनिट के प्रभारी एडीसीपी सुनील पंवार ने बताया कि वर्तमान में कालिका यूनिट की 12 टीमें जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में काम कर रही है. योजना के तहत लग रहे कैमरे चिन्हित जगहों पर असमाजिक तत्वों की मौजूदगी की मॉनिटरिंग हो सकेगी. उनको पहचानना भी आसान होगा. इससे शहर में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा और बेहतर होगी.

लाडली सुरक्षा योजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरे (ETV Bharat Jodhpur)

राजकोप एप्लीकेशन से भी दे सकते हैं सूचना: एडीसीपी पंवार ने बताया कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस के राजकोप सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन में महिला सुरक्षा का बटन दिया गया है. एप खोलने पर सबसे ऊपर महिला सुरक्षा का नीड हेल्प सेगमेंट है. जिसे क्लिक करते ही महिला की लोकेशन हमें प्राप्त होती है. नजदीक की हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट वहां सहायता के लिए पहुंच जाती है. उन्होंने बताया कि हमारी यूनिट्स लगातार महिलाओं के मोबाइल में यह एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रही है. इस साल अब तक 75000 महिलाओं के फोन में यह एप डाउनलोड करवाई है.

एक पोल पर तीन कैमरे: अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर लाभूराम चौधरी ने बताया कि लाडली सुरक्षा योजना के तहत छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए 153 जगह चिह्नित कर कैमरे लगाए जाएंगे. फिलहाल 99 जगह पोल व कैमरे लगाए जा चुके हैं. प्रत्येक पोल पर तीन-तीन सीसीटीवी कैमरे लगने हैं. यानी करीब तीन सौ कैमरे लगाए जा चुके हैं. इस योजना के तहत विशेष तौर पर बालिका स्कूलों, कॉलेज व अन्य जगहों जिनमें बाजार, मॉल जैसी चिह्नित की गई हैं. जिनके आसपास लगे 153 पोल पर करीब 450 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का काम शुरू हो गया है. सभी कैमरे अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर से जोड़े जा रहे हैं. जिससे मॉनिटरिंग की हो सके.

पुलिस ने किया था जगहों का सर्वे: जोधपुर में बालिकाओं, छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जोधपुर में लाडली सुरक्षा योजना के तहत सर्वे किया गया था. इसमें विभिन्न बालिका स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, बाजार व अन्य स्थानों की जानकारी जुटाई गई. सर्वे के बाद ऐसी 153 जगह चिह्नित की गईं, जहां सीसीटीवी कैमरों के पोल लगाए जाएंगे. तत्पश्चात डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नॉलाजी डीओआइटी के तहत एक कपनी को 153 पोल व इन सभी पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका दिया गया था.

शहर में सीसीटीवी कैमरों की फैक्ट फाइल...

  • कुल सीसीटीवी कैमरे: 1041
  • पीटीजेड कैमरे: 192
  • नॉन पीटीजेड कैमरे: 849

