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नूंह में नकली डीएपी खाद के 300 कट्टे बरामद, पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज , दो आरोपी गिरफ्तार

नकली खाद के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार आरोपी पुलिस हिरासत में ( ETV Bharat )