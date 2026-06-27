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नूंह में नकली डीएपी खाद के 300 कट्टे बरामद, पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज , दो आरोपी गिरफ्तार

नकली डीएपी खाद के 300 कट्टे लदे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है. मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

300 BAGS FAKE DAP FERTILIZER SEIZED
नकली खाद के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार आरोपी पुलिस हिरासत में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 6:20 PM IST

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नूंहः सीआईए फिरोजपुर झिरका पुलिस ने नकली डीएपी खाद की सप्लाई करने के मामले का खुलासा करते हुए एक ट्रक से 300 कट्टे नकली डीएपी खाद बरामद की है, जिनको खाद की असली कट्टों में बदला जा रहा था. मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए ट्रक चालक सलीम मोहम्मद निवासी किशनगढ़, वारिस पुत्र आजाद निवासी दोहा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः फिरोजपुर झिरका पुलिस उपाधीक्षक हरदीप सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि "पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली कि दोहा गांव में लंबे समय से क्षेत्र के किसानों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य नकली खाद बेचकर किया जा रहा है. सूचना पर सिया फिरोजपुर झिरका की एक टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक सलीम के साथ वारिस पुत्र आजाद निवासी दोहा को गिरफ्तार किया. इस संदर्भ में मामला दर्ज करते हुए अन्य तीन लोगों के खिलाफ भी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है."

नूंह में नकली डीएपी खाद के 300 कट्टे बरामद (ETV Bharat)

पुलिस ने ट्रक को किया जब्तः पुलिस ने इस मामले में असलम, खुर्शीद, इमरान, वारिस (निवासी दोहा) और सफी मोहम्मद (निवासी गोदारा, किशनगढ़, राजस्थान) को नामजद किया है. जांच के दौरान पुलिस ने 50-50 किलो के 300 कट्टे नकली डीएपी खाद और उन्हें ले जा रहा आइशर ट्रक जब्त किया. पुलिस का कहना है कि नकली खाद किसानों को बेचने की तैयारी थी, जिससे किसानों को नुकसान हो सकता था.

लंबे समय से जारी है यह कारोबारः फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद है. ग्रामीणों को कहना है कि लंबे समय से यह कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था.

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