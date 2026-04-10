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30 साल पुराने वाहन, वन टाइम टैक्स शून्य, लखनऊ ARTO ने किया ब्लैक लिस्ट, जानिए क्या है पूरा मामला

गड़बड़ी की चेकिंग की जा रही है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ में 13 अक्टूबर 1995 को यूपी 32 टी 1041 गुड्स कैरियर वाहन दर्ज किया गया. एक अप्रैल 2026 को वन टाइम टैक्स की व्यवस्था में इसका टैक्स एक रुपया बना. पोर्टल पर छूट भी सिर्फ एक रुपये ही मिली. इससे पूरा टैक्स जीरो हो गया. यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि 75 से ज्यादा वाहन ऐसे हैं, जिनका वन टाइम टैक्स जीरो से लेकर 2025 रुपये तक बन रहा है. लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) ने इन सभी वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, साथ ही इसमें हुई गड़बड़ी की भी चेकिंग की जा रही है. व्यावसायिक वाहन स्वामी और संचालक वन टाइम टैक्स योजना के बाद परेशान हैं. प्रदेश भर में इसे लेकर वाहन स्वामी विरोध कर रहे हैं. ट्रैवेल्स का कारोबार ठप होने के कगार पर है. इसका बड़ा कारण है वन टाइम टैक्स के रूप में एक बार में ही लाखों रुपये जमा करना. इसके चलते व्यावसायिक वाहन मालिक व संचालक काफी दिक्कत में हैं. ऑनलाइन व्यवस्था में एकमुश्त कर जमा हो रहा है. इस मामले में एआरटीओ प्रशासन ने अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) को पत्र लिखकर इसे ऑनलाइन के बजाय ऑफिस स्तर पर करने की बात कही है.