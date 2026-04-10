ETV Bharat / state

30 साल पुराने वाहन, वन टाइम टैक्स शून्य, लखनऊ ARTO ने किया ब्लैक लिस्ट, जानिए क्या है पूरा मामला

प्रदेश भर में इसे लेकर वाहन स्वामी विरोध कर रहे हैं. ट्रैवेल्स का कारोबार ठप होने के कगार पर है.

गड़बड़ी की चेकिंग की जा रही है.
गड़बड़ी की चेकिंग की जा रही है. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ में 13 अक्टूबर 1995 को यूपी 32 टी 1041 गुड्स कैरियर वाहन दर्ज किया गया. एक अप्रैल 2026 को वन टाइम टैक्स की व्यवस्था में इसका टैक्स एक रुपया बना. पोर्टल पर छूट भी सिर्फ एक रुपये ही मिली. इससे पूरा टैक्स जीरो हो गया.

यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि 75 से ज्यादा वाहन ऐसे हैं, जिनका वन टाइम टैक्स जीरो से लेकर 2025 रुपये तक बन रहा है. लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) ने इन सभी वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, साथ ही इसमें हुई गड़बड़ी की भी चेकिंग की जा रही है.

व्यावसायिक वाहन स्वामी और संचालक वन टाइम टैक्स योजना के बाद परेशान हैं. प्रदेश भर में इसे लेकर वाहन स्वामी विरोध कर रहे हैं. ट्रैवेल्स का कारोबार ठप होने के कगार पर है. इसका बड़ा कारण है वन टाइम टैक्स के रूप में एक बार में ही लाखों रुपये जमा करना.

इसके चलते व्यावसायिक वाहन मालिक व संचालक काफी दिक्कत में हैं. ऑनलाइन व्यवस्था में एकमुश्त कर जमा हो रहा है. इस मामले में एआरटीओ प्रशासन ने अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) को पत्र लिखकर इसे ऑनलाइन के बजाय ऑफिस स्तर पर करने की बात कही है.

गलती विभाग की है, लेकिन दिक्कत वाहन स्वामियों की बढ़ गई है. अब वे विभाग के चक्कर काट रहे हैं. दूसरी ओर ट्रांसपोर्टनगर में कई वाहन स्वामी ऐसे हैं, जिनके टैक्स के रूप में जीरो रुपये से लेकर 2025 रुपये तक ही आया है.

इन वाहन स्वामियों ने कम पैसा देखकर आनन-फानन में जमा भी कर दिया. जब टैक्स जमा करने का रिव्यू किया गया तो एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह को कई गड़बड़ियां मिलीं. उन्होंने ऐसे वाहनों को ब्लैक लिस्ट भी किया. जांच में सामने आया कि इन वाहनों का खरीद मूल्य वाहन-4.0 सॉफ्टवेयर पर गलत दर्ज कर दिया गया है.

इसके चलते इनका टैक्स भी गलत आ रहा है. ये भी माना जा रहा है कि ज्यादातर गाड़ियां पुरानी हैं. संभावना है कि कई गाड़ियां चलने की स्थिति में न हों. हालांकि इनका रजिस्ट्रेशन कैंसल नहीं करवाया गया है, ऐसे में इनका टैक्स बन रहा है. एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह ने बताया, पहले ऑफलाइन व्यवस्था थी. बाद में इसे ऑनलाइन किया गया. ऐसे में संभव है कि इसमें ऑफिशियल गलतियां हो सकती हैं. इसकी वजह से क्रय मूल्य गलत चढ़ गया, वहीं कुछ गाड़ियां पांच से छह साल पुरानी भी हैं. इनका डेटा कैसे गलत हुआ है, इसकी जांच शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें : यूपी में कटे 2.05 करोड़ मतदाताओं के नाम, कुल वोटर्स की संख्या 13.39 करोड़

TAGGED:

UP TRANSPORT DEPARTMENT
LUCKNOW ARTO
कमर्शियल गाड़ियों का टैक्स मामला
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.