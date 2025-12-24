ETV Bharat / state

कुल्हाड़ी के वार से 30 वर्षीय युवक की हत्या, शव को खुद ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंचा आरोपी

हत्या के आरोपी को शक था कि युवक के उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे. इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया.

Published : December 24, 2025 at 3:47 PM IST

बारां: किशनगंज थाना क्षेत्र के महरावता गांव में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां अवैध संबंधों के शक में एक आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर 30 वर्षीय युवक की हत्या कर दी. हत्या के बाद मृतक के शव को ऑटो में डालकर खुद आरोपी अस्पताल पहुंचा.

किशनगंज थाना प्रभारी रमेश चंद्र मेरोठा ने बताया कि थाना क्षेत्र के महरावता गांव में रमेश चंद कुशवाह की गांव में किराने की दुकान थी. दुकान पर रमेश चंद की पत्नी बैठती थी. वहीं दुकान के आसपास 2-4 गांव के युवक बैठे रहते थे जिसके चलते रमेशचंद को मृतक हेमंत के अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का शक था. जिसके चलते बुधवार को दुकान पर बैठे हेमंत के सिर में कुल्हाड़ी से दो वार कर उसे लहुलुहान कर दिया.

घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में आरोपी रमेश चंद मृतक के शव को ऑटो में डालकर किशनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया. घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया. वहीं मृतक के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर रिपोर्ट थाने पर भेज दी है. आरोपी रमेश चंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. आरोपी रमेश चंद ऑटो चलाने का काम करता था.

