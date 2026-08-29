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यमुनानगर दादूपुर हेड पर खड़ी मिली बाइक, पास में मिला चप्पल-चश्मा. 30 साल का युवक लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

यमुनानगर दादूपुर नहर किनारे बाइक, चप्पल और चश्मा मिला है. ये सब स्थानीय निवासी जसविंदर की है. फिलहाल नहर में सर्च ऑपरेशन जारी है.

30 Year Old Man Missing in Yamunanagar
यमुनानगर दादूपुर हेड पर खड़ी मिली बाइक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2026 at 12:59 PM IST

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यमुनानगर: जिले के दादूपुर हेड से 30 वर्षीय युवक जसविंदर के लापता होने का मामला सामने आया है. दरअसल, ब्राह्मणमाजरा गांव निवासी जसविंदर शुक्रवार रात से घर नहीं पहुंचा था. शनिवार सुबह नहर किनारे उसकी बाइक, चप्पल और चश्मा मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. युवक के नहर में गिरने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई.

नहर किनारे मिली बाइक और सामान: आज सुबह करीब साढ़े आठ बजे परिजनों को दादूपुर हेड के पास जसविंदर की बाइक खड़ी होने की जानकारी मिली. मौके पर पहुंचने पर बाइक के पास उसकी चप्पल और चश्मा भी पड़े मिले. सामान मिलने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई. इसके बाद छछरौली और बुड़िया पुलिस को सूचना दी गई और नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया.

30 Year Old Man Missing in Yamunanagar
30 साल का युवक लापता, सर्च ऑपरेशन जारी (ETV Bharat)

रिश्तेदार को फोन के बाद बंद हुआ मोबाइल: परिजनों के मुताबिक जसविंदर ने एक रिश्तेदार को फोन कर नहर किनारे से बाइक ले जाने की बात कही थी. इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया. परिवार के लोग रात से ही उसकी तलाश कर रहे थे. सुबह सोशल मीडिया ग्रुप में नहर किनारे बाइक और सामान की वीडियो देखने के बाद परिजन दादूपुर हेड पहुंचे.

कई घंटे चला सर्च ऑपरेशन: इधर, सूचना मिलते ही छछरौली और बुड़िया पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. गोताखोरों को बुलाकर नहर के अलग-अलग हिस्सों में तलाश कराई गई. कई घंटे तक चले अभियान के बावजूद जसविंदर का कोई सुराग नहीं मिल पाया. नहर में तेज बहाव होने के कारण गोताखोरों को तलाशी के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

दादूपुर हेड पर खड़ी मिली बाइक (ETV Bharat)

रेत में दबे होने की भी आशंका: पुलिस और परिजन नहर के आसपास लगातार तलाश कर रहे हैं. तेज बहाव के कारण युवक के बह जाने की आशंका जताई जा रही है. साथ ही नहर में रेत और पानी के बीच फंसने की संभावना को देखते हुए भी तलाशी अभियान जारी है. गोताखोर संभावित स्थानों पर लगातार सर्च कर रहे हैं.

परिवार का इकलौता बेटा था जसविंदर: जसविंदर के चचेरे भाई रोहित ने बताया कि, "परिवार को अभी तक घटना के कारणों की जानकारी नहीं है. हमें सोशल मीडिया ग्रुप में बाइक और सामान की वीडियो मिली थी. इसके बाद हम दादूपुर हेड पहुंचे. अभी तक जसविंदर का कोई पता नहीं चला है और घटना की वजह भी स्पष्ट नहीं है."

पुलिस की तलाश जारी: इस पूरे मामले में छछरौली थाना प्रभारी वेदपाल ने कहा कि, "युवक के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है. गोताखोरों की मदद से नहर में लगातार तलाश कराई जा रही है. पानी का बहाव तेज होने के कारण सर्च ऑपरेशन में परेशानी आ रही है."

परिवार को जसविंदर का इंतजार: परिजनों के अनुसार जसविंदर अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है. वह शादीशुदा है और उसका करीब 7 से 8 साल का बेटा भी है. परिवार लगातार उसके मिलने की उम्मीद लगाए हुए है. फिलहाल पुलिस और गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन जारी है.

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