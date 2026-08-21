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CSJMU में 30 शिक्षकों का प्रमोशन, 12 की बढ़ी सैलरी, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का मिला फायदा

सभी शिक्षकों ने विश्वविद्यालय का जताया आभार. बोले- लंबे समय से इस खुशनुमा पल का इंतजार था.

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छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 30 शिक्षकों का प्रमोशन, 12 की बढ़ी सैलरी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 3:51 PM IST

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कानपुर: लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार करने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 30 शिक्षकों के प्रमोशन के लिफाफे खोले गए. विवि में करियर एडवांसमेंट स्कीम (कैश) के तहत 30 शिक्षकों की पदोन्नति की स्वीकृति पर कार्य परिषद की हुई. बैठक में अंतिम रूप से मुहर लगी. सेंटर फ़ॉर एकेडेमिक्स में कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक की ध्यक्षता में आयोजित Meeting of Executive Council में 15 शिक्षकों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी गई.

इनके हुए प्रमोशन: बता दें, पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग साइंस से डॉ. आलोक कुमार, डॉ. दीपक कुमार वर्मा, डॉ. संदेश गुप्ता, कम्प्यूटर एप्लीकेशन से डॉ. पुष्पा ममोरिया, फार्मास्यूटिकल साइंसेज डॉ. निशा शर्मा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डॉ. रामेन्द्र सिंह निरंजन, इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग से डॉ. विशाल अवस्थी, केमिकल इंजीनियरिंग से डॉ. अभिषेक कुमार चन्द्रा, डॉ. अरूण कुमार गुप्ता, डॉ. प्रवीण भाई पटेल और स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज से डॉ. अंजू दीक्षित (फिजिक्स) से डॉ. बीरेंद्र प्रताप सिंह (केमेस्ट्री) इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी से डॉ. प्रवीन कटियार, डॉ. मुनीश रस्तोगी, फिजियोथेरेपी से डॉ. दिग्विजय शर्मा शामिल रहे. सभी शिक्षकों ने प्रमोशन के बाद विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक को धन्यवाद दिया.

3 शिक्षकों को बनाया गया एसोसिएट प्रोफेसर: कार्य परिषद की बैठक में 3 शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी गई. जिसमें कम्प्यूटर एप्लिकेशन से डॉ. ममता तिवारी, मैटेरियल साइंस एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग डॉ. विजय कुमार कश्यप और फार्मास्युटिकल साइंसेज से डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता शामिल हैं. विवि के मीडिया प्रभारी डॉ. दिवाकर अवस्थी ने बताया कि सभी शिक्षकों को उनके प्रमोशन लेटर दे दिए गए हैं.

12 टीचर्स की बढ़ी सैलरी: विवि में हुई कार्य परिषद की बैठक में 12 शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर प्रोन्नति दी गई. इन शिक्षकों में ओमकार अग्रहरि, अमित विरमानी, डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता, ए राजेंद्रन, डॉ. मीनाक्षी गुप्ता, डॉ. अंजू सिंह, डॉ. प्रतिमा कटियार, डॉ. कल्पना कुशवाहा, डॉ. भूमिका यादव, नेहा शुक्ला, चंद्रशेखर, डॉ. पारुल अवस्थी शामिल रहीं.

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