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बस्तर के 30 छात्र पहली बार IIT मद्रास में सीखेंगे सेमीकंडक्टर चिप निर्माण

जगदलपुर: बस्तर संभाग के छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है. पहली बार बस्तर संभाग के 30 मेधावी छात्र देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी( IIT मद्रास) में सेमीकंडक्टर चिप मैनुफैक्चरिंग की विशेष ट्रेनिंग लेने जाएंगे.

12 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए छात्रों का चयन विश्वविद्यालय में आयोजित इंटरनल टेस्ट के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची से किया जाएगा. चयनित छात्रों को राज्यपाल ट्रेनिंग के लिए हरी झंडी दिखाएंगे. सभी छात्र हवाई जहाज में सवार होकर चेन्नई के लिए रवाना होंगे. छात्रों के लिए हवाई जहाज का पूरा खर्चा दंतेवाड़ा कलेक्टर ने उठाया है. जिसमें बस्तर कलेक्टर का भी सहयोग है.

बस्तर विश्वविद्यालय के छात्रों को बड़ा मौका (ETV Bharat Chhattisgarh)

तकनीकी की बारीकी सीखेंगे बस्तर के छात्र

बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान छात्र सेमीकंडक्टर चिप निर्माण, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक डेटा ट्रांसफर तकनीकों की बारीकियां सीखेंगे. यह प्रशिक्षण उन्हें भविष्य की उन्नत तकनीकों और उद्योगों के लिए तैयार करेगा. विशेष रूप से रायपुर में स्थापित हो रही गैलियम नाइट्राइड (GaN) आधारित 5G और 6G डेटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कंपनी में रोजगार के नए अवसर भी इन छात्रों के लिए खुल सकते हैं.

बस्तर विश्वविद्यालय के छात्रों को बड़ा मौका (ETV Bharat Chhattisgarh)

30 छात्रों का ट्रेनिंग के लिए होगा चयन, फ्लाइट से जाएंगे छात्र

विश्वविद्यालय इंटरनल टेस्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 छात्रों को ट्रेनिंग के लिए चुनेगा. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद छात्रों को सेमीकंडक्टर, दूरसंचार और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करियर बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा. इस पहल से बस्तर के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थानों से जुड़ने के साथ-साथ भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों में कौशल विकसित करने का मौका मिलेगा. जिससे क्षेत्र के युवाओं की रोजगार क्षमता भी बढ़ेगी.