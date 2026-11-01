ETV Bharat / state

बागपत का नागलोक: 30 सांप,100 अंडे घर में देख परिवार दशहत में, सैकड़ों नागराज से पूरा गांव टेंशन में

बागपत का नागलोक ( etv bharat )

बागपत: अक्सर आप घरों से सांप निकने वाली खबरों से रूबरू होते होंगे. अब आपको बताने जा रहे हैं बागपत के एक गांव के ऐसे घर के बारे में जहां सांप और उसके अंडे निकलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. पीड़ित परिवार की मानें तो घर से सांप निकलने का सिलसिलाा करीब 8 वर्षों से जारी है. बीते दिनों में यह सिलसिला ज्यादा तेज हो गए हैं. तीन दिनों में करीब 30 कोबरा सांप घर से निकले हैं जिन्हें जंगल में छुड़वाया जा चुका है. अब फिर सांप के 100 अंडे मिले हैं. इससे पूरे परिवार के साथ ही गांव के लोग भी दहशत में है. बागपत के इस नागलोक की चर्चा अब कई गांवों में हो रही है.





परिजनों का क्या कहना है?

कहरका निवासी कपिल त्यागी नें बताया की उसके मकान में पिछले आठ वर्षो से सांप देखे जाते रहे हैं. अमूमन घर वाले इसे सामान्य मानकर जंगल में छुड़वा देते थे. पिछले एक सप्ताह से रोजाना सांप निकल रहे हैं. इससे घरवालों के साथ ही पूरे गांव के लोग दहशत में है. कपिल नें बताया की पिछले तीन दिनो मे तीस कोबरा सांप पकड़वाकर जंगल मे छोड़े जा चुके है. इतनी बड़ी तादाद में सांप मिलने से परिजन दहशत में है.