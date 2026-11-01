बागपत का नागलोक: 30 सांप,100 अंडे घर में देख परिवार दशहत में, सैकड़ों नागराज से पूरा गांव टेंशन में
कहरका गांव में घर के नीचे सांप और अंडे निकलने से पूरे गांव में हड़कंप मचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 12:41 PM IST
बागपत: अक्सर आप घरों से सांप निकने वाली खबरों से रूबरू होते होंगे. अब आपको बताने जा रहे हैं बागपत के एक गांव के ऐसे घर के बारे में जहां सांप और उसके अंडे निकलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. पीड़ित परिवार की मानें तो घर से सांप निकलने का सिलसिलाा करीब 8 वर्षों से जारी है. बीते दिनों में यह सिलसिला ज्यादा तेज हो गए हैं. तीन दिनों में करीब 30 कोबरा सांप घर से निकले हैं जिन्हें जंगल में छुड़वाया जा चुका है. अब फिर सांप के 100 अंडे मिले हैं. इससे पूरे परिवार के साथ ही गांव के लोग भी दहशत में है. बागपत के इस नागलोक की चर्चा अब कई गांवों में हो रही है.
परिजनों का क्या कहना है?
कहरका निवासी कपिल त्यागी नें बताया की उसके मकान में पिछले आठ वर्षो से सांप देखे जाते रहे हैं. अमूमन घर वाले इसे सामान्य मानकर जंगल में छुड़वा देते थे. पिछले एक सप्ताह से रोजाना सांप निकल रहे हैं. इससे घरवालों के साथ ही पूरे गांव के लोग दहशत में है. कपिल नें बताया की पिछले तीन दिनो मे तीस कोबरा सांप पकड़वाकर जंगल मे छोड़े जा चुके है. इतनी बड़ी तादाद में सांप मिलने से परिजन दहशत में है.
खुदाई में निकले सांप के 100 अंडे
कपिल की मानें तो सांप निकलना बंद नही हुआ तो उन्होंने घर की खुदाई करवाने का फैसला किया. खुदाई कराई तो लगभग 100 सांप के अंडे निकल आए. अंड़ो को देखकर परिवार और परेशान हो गया है. वहीं, छोटे कोबरा सांप रोज निकलने से गांव वाले बेहद दहशत में है. गांव में हड़कंप की स्थिति है. परिवार भी रात भर जागकर जैसे-तैसे खुद को बचा रहा है. परिवार को डर है कि कहीं कोई सांप उन्हें नुकसान न पहुंचा दे.
पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची
परेशान होकर परिजनों ने पुलिस को भी सूचना दी. वहीं वन विभाग की टीम को भी बुलाया गया है जहां ग्रामीणों नें घर में सापों की बमी होने का भी दावा किया है. परिजन रोजाना घर मे बैठकर सांप निकलते देख रहे हैं. जैसे ही सांप निकलता है परिजन उसे पकड़वाकर जंगल में छुड़वा दे रहे हैं. सांप निकलने का सिलसिला लगातार जारी है. गांव के लोग भी इस बात से बेहद अंचभित हैं.
वन विभाग का क्या कहना है
डीएफओ विनोद कुमार का कहना है कि टीम सूचना पर पहुंची है. घर में जितने भी सांप है वहां पर रेस्क्यू कराया जा रहा है और उन्हें रेस्क्यू कर जंगल में छुड़वा दिया जा रहा है. वन विभाग की ओर से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.
ये भी पढ़ेंः वाराणसी को मिली तीन नई ट्रेनों की सौगात, यूपी की पहली स्लीपर वंदे भारत को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
ये भी पढ़ेंः अमेठी में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान"? 21 दिन में 345 शिकायतों का निपटारा, जानिए कैसे मिली राहत?