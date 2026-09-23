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दिल्ली खोया मंडी में 30 नमूनों में से 22 नमूने जांच में फेल, 4,100 किलो से ज्यादा मिलावटी उत्पाद नष्ट

दिल्ली से सबसे बड़े खोया मंडी मोरी गेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक महीने में 4,100 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध खोया-पनीर नष्ट

खोया मंडी मोरी गेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई
खोया मंडी मोरी गेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2026 at 6:18 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 6:28 PM IST

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नई दिल्ली: त्योहारों के मौसम में अचानक से बढ़ी खोया और पनीर की मांग पूरा करने के लिए धड़ल्ले से मिलावटी खोया-पनीर की आवक मंडी में शुरू हो जाती है. ऐसे में दिल्ली के मोरी गेट बस टर्मिनल के समीप स्थित सबसे बड़े खोया मंडी पर बीते दिनों विभाग द्वारा लिए गए खोया के 30 नमूनों में से 22 नमूने इंसानों के इस्तेमाल लायक नहीं पाया गया. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पिछले एक महीने में 4,100 किलोग्राम से अधिक मिलावटी और संदिग्ध खोया-पनीर को नष्ट कर दिया है. सरकार के इस सख्त रुख से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है.

"त्योहार खुशियों और उत्सव का प्रतीक हैं, ऐसे समय में किसी को भी मिलावटी खाद्य सामग्री बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राजधानी के हर नागरिक को त्योहारों के दौरान सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिल सकें."

- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

मोरी गेट मंडी में भारी मात्रा में मिलावट का खुलासा
त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग सबसे ज्यादा होती है, और इसी का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मोरी गेट खोया मंडी में की गई औचक जांच के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. मोरी गेट मंडी से लिए गए खोया के 30 नमूनों में से 22 नमूने मानव उपभोग के लिए पूरी तरह असुरक्षित पाए गए. जांच के लिए भेजे गए पनीर और छेना के 19 नमूनों में से मात्र 7 ही मानकों पर खरे उतरे, जबकि 12 नमूने गुणवत्ता के पैमानों पर फेल हो गए. विभाग ने मानकों का उल्लंघन करने वाले सभी संबंधित कारोबारियों के खिलाफ 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' (FSSA) के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई और अभियोजन शुरू कर दिया है.

खोया मंडी मोरी गेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई (ETV Bharat)
प्रमुख बाजारों में ताबड़तोड़ छापेमारीखाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली के कई प्रमुख बाजारों और थोक मंडियों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया है. जिन मुख्य इलाकों में यह कार्रवाई की गई, उनमें शामिल हैं, ओखला सब्जी मंडी, मोरी गेट खोया मंडी और बाग दीवार, संजय मार्केट व छोटी सब्जी मंडी, जनकपुरी, मोची मार्केट (शाहदरा), गाजीपुर और झील क्षेत्र शामिल है. अधिकारियों ने दुकानदारों और कारोबारियों को साफ-सफाई के कड़े नियम अपनाने और केवल मानक स्तर के शुद्ध उत्पाद बेचने की सख्त हिदायत दी है. बुधवार को भी खारी बावली, ओखला, झील और जनकपुरी समेत कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.
सुरक्षा विभाग द्वारा मोरी गेट खोया मंडी में 30 नमूनों में से 22 नमूने इस्तेमाल के लायक नहीं
सुरक्षा विभाग द्वारा मोरी गेट खोया मंडी में 30 नमूनों में से 22 नमूने इस्तेमाल के लायक नहीं (ETV Bharat)
त्योहार तक जारी रहेगा अभियानप्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि पूरा त्योहारी सीजन समाप्त नहीं हो जाता. बाजारों में लगातार सैंपलिंग की जाएगी और संदिग्ध सामग्री मिलने पर उसे तुरंत जब्त कर नष्ट किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खरीदारी करते समय सजग रहें और किसी भी तरह की मिलावट की आशंका होने पर तुरंत इसकी सूचना दें. सरकार की इस स्पष्ट चेतावनी के बाद राजधानी के खाद्य बाजारों में हड़कंप की स्थिति है. ये भी पढ़ें :

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Last Updated : September 23, 2026 at 6:28 PM IST

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