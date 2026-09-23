दिल्ली खोया मंडी में 30 नमूनों में से 22 नमूने जांच में फेल, 4,100 किलो से ज्यादा मिलावटी उत्पाद नष्ट
दिल्ली से सबसे बड़े खोया मंडी मोरी गेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक महीने में 4,100 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध खोया-पनीर नष्ट
Published : September 23, 2026 at 6:18 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 6:28 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के मौसम में अचानक से बढ़ी खोया और पनीर की मांग पूरा करने के लिए धड़ल्ले से मिलावटी खोया-पनीर की आवक मंडी में शुरू हो जाती है. ऐसे में दिल्ली के मोरी गेट बस टर्मिनल के समीप स्थित सबसे बड़े खोया मंडी पर बीते दिनों विभाग द्वारा लिए गए खोया के 30 नमूनों में से 22 नमूने इंसानों के इस्तेमाल लायक नहीं पाया गया. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पिछले एक महीने में 4,100 किलोग्राम से अधिक मिलावटी और संदिग्ध खोया-पनीर को नष्ट कर दिया है. सरकार के इस सख्त रुख से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है.
"त्योहार खुशियों और उत्सव का प्रतीक हैं, ऐसे समय में किसी को भी मिलावटी खाद्य सामग्री बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राजधानी के हर नागरिक को त्योहारों के दौरान सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिल सकें."
- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मोरी गेट मंडी में भारी मात्रा में मिलावट का खुलासा
त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग सबसे ज्यादा होती है, और इसी का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मोरी गेट खोया मंडी में की गई औचक जांच के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. मोरी गेट मंडी से लिए गए खोया के 30 नमूनों में से 22 नमूने मानव उपभोग के लिए पूरी तरह असुरक्षित पाए गए. जांच के लिए भेजे गए पनीर और छेना के 19 नमूनों में से मात्र 7 ही मानकों पर खरे उतरे, जबकि 12 नमूने गुणवत्ता के पैमानों पर फेल हो गए. विभाग ने मानकों का उल्लंघन करने वाले सभी संबंधित कारोबारियों के खिलाफ 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' (FSSA) के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई और अभियोजन शुरू कर दिया है.