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​अवध बार एसोसिएशन में महिलाओं को 30% आरक्षण, 22 में से 7 पद होंगे रिजर्व, आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने पर रद्द होगी उम्मीदवारी

लखनऊ खंडपीठ का फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बार की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में महिला वकीलों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने अवध बार एसोसिएशन की गवर्निंग/एग्जीक्यूटिव काउंसिल में महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि काउंसिल के कुल 22 पदों में से कम से कम 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे. इसके साथ ही चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रत्याशियों के लिए अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है.



​दो जनहित याचिकाओं पर पीठ का फैसला : ​यह अहम आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अवध बार एसोसिएशन के चुनाव और प्रतिनिधित्व को लेकर दाखिल दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा-निर्देश का हवाला दिया, जिसमें सभी बार एसोसिएशनों में महिलाओं को न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को कहा गया है. ​वर्षवार रोटेशन व्यवस्था, जानें कब कौन सा पद रहेगा आरक्षित : ​अदालत ने आरक्षण व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए साल-दर-साल रोटेशन का खाका तय किया है. 2026 का चुनाव- जूनियर एग्जीक्यूटिव: 6 में से 2 पद

​सीनियर एग्जीक्यूटिव: 6 में से 2 पद

संयुक्त सचिव : 3 में से 1 पद

कोषाध्यक्ष : 1 पद

वरिष्ठ उपाध्यक्ष (20 वर्ष की प्रैक्टिस): 1 पद