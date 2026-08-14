अवध बार एसोसिएशन में महिलाओं को 30% आरक्षण, 22 में से 7 पद होंगे रिजर्व, आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने पर रद्द होगी उम्मीदवारी
खंडपीठ ने अवध बार एसोसिएशन के चुनाव और प्रतिनिधित्व को लेकर दाखिल दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 10:22 PM IST
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बार की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में महिला वकीलों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने अवध बार एसोसिएशन की गवर्निंग/एग्जीक्यूटिव काउंसिल में महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि काउंसिल के कुल 22 पदों में से कम से कम 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे. इसके साथ ही चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रत्याशियों के लिए अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है.
दो जनहित याचिकाओं पर पीठ का फैसला : यह अहम आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अवध बार एसोसिएशन के चुनाव और प्रतिनिधित्व को लेकर दाखिल दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा-निर्देश का हवाला दिया, जिसमें सभी बार एसोसिएशनों में महिलाओं को न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को कहा गया है.
वर्षवार रोटेशन व्यवस्था, जानें कब कौन सा पद रहेगा आरक्षित : अदालत ने आरक्षण व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए साल-दर-साल रोटेशन का खाका तय किया है.
2026 का चुनाव-
- जूनियर एग्जीक्यूटिव: 6 में से 2 पद
- सीनियर एग्जीक्यूटिव: 6 में से 2 पद
- संयुक्त सचिव : 3 में से 1 पद
- कोषाध्यक्ष : 1 पद
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष (20 वर्ष की प्रैक्टिस): 1 पद
वर्ष 2027 का चुनाव-
महासचिव का पद : 10 वर्ष से अधिक प्रैक्टिस वाले दो उपाध्यक्ष पदों में से 1 पद. इसके बाद आगे के चुनावों में भी तय रोटेशन के आधार पर यह 30% आरक्षण निरंतर प्रभावी रहेगा.
महिला प्रत्याशी न मिलने पर हाईकोर्ट के जज करेंगे नामित : हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी सुनिश्चित किया कि आरक्षण का कोटा किसी भी स्थिति में खाली न रहे. यदि किसी आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने के लिए कोई महिला अधिवक्ता आगे नहीं आती हैं, तो उस पद को रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा. ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा किसी योग्य महिला अधिवक्ता को नामित करके वह पद भरा जाएगा.
आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया तो उम्मीदवारी और चुनाव दोनों होंगे रद्द : बार चुनाव को दागियों से मुक्त रखने के लिए अदालत ने कड़े नियम तय किए हैं. अब हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर या किसी भी आपराधिक मामले का पूरा ब्योरा देना होगा. इसमें केस के लंबित होने, बरी होने या दोषसिद्धि की पूरी स्थिति बतानी होगी. गलत जानकारी देने या आपराधिक इतिहास छिपाने पर प्रत्याशी का नामांकन अथवा जीता हुआ चुनाव तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.
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