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गोरखपुर में कुत्ते के काटने रेबीज संक्रमित भैंस की मौत पर भय का माहौल, दूध पीने वाले 30 लोगों ने लगवाया एंटी रेबीज इंजेक्शन

गोरखपुर में कुत्ते के काटने से भैंस में रेबीज हो गया, जिससे उसकी मौत गई, अब लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं.

ANTI RABIES INJECTIONS
रेबीज संक्रमित भैंस का दूध पीने वाले 30 लोगों ने लगवाया एंटी रेबीज का इंजेक्शन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
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गोरखपुर: कुत्ते अपना शिकार सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी बना रहे हैं. ऐसे में जानवर पालने वाले लोगों को उनके कटे-फटे अंग को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि गोरखपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें कुत्ते के काटने से भैंस में रेबीज की समस्या उत्पन्न हो गई, भैंस की मौत हो गई. इसके बाद भैंस का दूध पीने वाले डरे सहमे लोग भी अस्पताल पहुंच कर रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं.

यह घटना जिले के उरुवा क्षेत्र स्थित बेसहनी गांव में घटी है. जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई है. करीब दो महीने पहले पागल कुत्ते ने भैंस को काट लिया था. वह रेबीज से संक्रमित हो गई और 17 अप्रैल को उसकी मौत हो गई.

भैंस की मौत के बाद यह खुलासा हुआ कि उसका दूध गांव के करीब 30 लोग नियमित रूप से पी रहे थे, जिससे हड़कंप मच गया.

भैंस के मालिक अभय नाथ को कुत्ते के काटने की जानकारी उस समय हुई, जब भैंस ने अचानक खाना-पीना छोड़ दिया और उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी.

पशु चिकित्सक को बुलाकर जांच कराई गई, जिसमें भैंस के रेबीज संक्रमित होने की पुष्टि हुई. अगले ही दिन भैंस की मौत हो गई, जिससे गांव में भय का माहौल बन गया.

बताया जा रहा है कि भैंस का दूध अभय नाथ के परिवार के अलावा दूध निकालने वाले ग्वाला संत यादव के परिवार के साथ करीब 15 सदस्य और इस्तेमाल करते थे. कुल मिलाकर 30 लोग इस दूध का सेवन कर रहे थे. जैसे ही भैंस के रेबीज संक्रमित होने की जानकारी सामने आई, सभी लोग डर के साये में आ गए और तत्काल चिकित्सा सहायता लेने का निर्णय लिया.

डॉक्टरों की सलाह पर सभी प्रभावित लोग उरुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पहुंचे, जहां उन्हें एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई. इंजेक्शन लगवाने वालों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को आवश्यक उपचार और परामर्श दिया.

इस मामले में उरुवा पीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. जेपी तिवारी ने बताया कि रेबीज संक्रमित पशु का कच्चा दूध पीना जोखिम भरा हो सकता है. हालांकि, यदि दूध को अच्छी तरह उबाल कर या चाय के रूप में सेवन किया जाए, तो संक्रमण का खतरा नहीं रहता.

उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. गांव में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पशुओं के व्यवहार में बदलाव पर नज़र रखने और समय रहते सूचना देने की सलाह दी जा रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियात बरतने की अपील लगातार की जा रही है.

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