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गोरखपुर में कुत्ते के काटने रेबीज संक्रमित भैंस की मौत पर भय का माहौल, दूध पीने वाले 30 लोगों ने लगवाया एंटी रेबीज इंजेक्शन

रेबीज संक्रमित भैंस का दूध पीने वाले 30 लोगों ने लगवाया एंटी रेबीज का इंजेक्शन. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: कुत्ते अपना शिकार सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी बना रहे हैं. ऐसे में जानवर पालने वाले लोगों को उनके कटे-फटे अंग को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि गोरखपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें कुत्ते के काटने से भैंस में रेबीज की समस्या उत्पन्न हो गई, भैंस की मौत हो गई. इसके बाद भैंस का दूध पीने वाले डरे सहमे लोग भी अस्पताल पहुंच कर रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं. यह घटना जिले के उरुवा क्षेत्र स्थित बेसहनी गांव में घटी है. जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई है. करीब दो महीने पहले पागल कुत्ते ने भैंस को काट लिया था. वह रेबीज से संक्रमित हो गई और 17 अप्रैल को उसकी मौत हो गई. भैंस की मौत के बाद यह खुलासा हुआ कि उसका दूध गांव के करीब 30 लोग नियमित रूप से पी रहे थे, जिससे हड़कंप मच गया. भैंस के मालिक अभय नाथ को कुत्ते के काटने की जानकारी उस समय हुई, जब भैंस ने अचानक खाना-पीना छोड़ दिया और उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. पशु चिकित्सक को बुलाकर जांच कराई गई, जिसमें भैंस के रेबीज संक्रमित होने की पुष्टि हुई. अगले ही दिन भैंस की मौत हो गई, जिससे गांव में भय का माहौल बन गया.