कोहरे में 2 बसों की भिड़ंत; 30 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

श्रावस्ती : नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह कोहरे में 2 बसों की भिड़ंत हो गई. हादसे में दोनों बसों में सवार करीब 30 यात्री घायल हो गए. इनमें 3 की हालत गंभीर है. हादसे की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर यहां से उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार, नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा बाइपास के पास आज सुबह कोहरे के चलते 2 प्राइवेट बसों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बसों के परखच्चे उड़ गए. हादसे में दोनों बसों में सवार करीब 30 लोग घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. घायलों में तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

गंभीर घायलों में शांत बहादुर (35 साल) पुत्र होम बहादुर निवासी मालारूं बुर्टीबंग नेपाल, हैप्पी (35) पुत्र सत्यपाल निवासी भूरपुर गढ़ अमलोह फतेहगढ़ साहिब पंजाब व राम सिंह (55) पुत्र भावर सिंह निवासी विशुनपुर मौलीकुआं श्रावस्ती शामिल हैं.