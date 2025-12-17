ETV Bharat / state

MBBS के 30 छात्र फेल! यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल की जगह इंटरनल एग्जाम का चढ़ा दिया था नंबर

पलामूः मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के 2022 बैच के एमबीबीएस के 30 छात्र फेल हो गए हैं. 2022 बैच में करीब 100 छात्र हैं, फाइनल परीक्षा पास करने के बाद छात्र तीसरे वर्ष में प्रवेश कर जाते. मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल पलामू के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है.

छात्रों के फेल होने के बाद यूनिवर्सिटी में हंगामा मचा हुआ है. यूनिवर्सिटी की लापरवाही के कारण छात्र फेल हो गए हैं. यूनिवर्सिटी ने फाइनल प्रैक्टिकल परीक्षा की जगह कॉलेज के इंटरनल एग्जाम का नंबर 30 छात्रों के मार्कशीट में चढ़ा दिया. जिस कारण सभी छात्र फेल हो गए हैं.

मामला सामने आने के बाद नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह नए गंभीरता से लिया है. कुलपति प्रोफेसर डॉ दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले में यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एवं कॉलेज को आपसी समन्वय बना कर समस्या का समाधान करने को कहा गया है.

एमबीबीएस के 2022 बैच के छात्रों ने फार्मालॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की परीक्षा दी थी. दरअसल एमबीबीएस के परीक्षा में थ्योरी पेपर 1 और 2 के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षा का अंक जुड़ता है. लेकिन यूनिवर्सिटी रिजल्ट के फाइनल टेबुलेशन में मेडिकल कॉलेज के इंटरनल असेसमेंट के नंबर को जोड़ दिया गया है. इंटरनल असेसमेंट सिर्फ परीक्षा में बैठने के लिए किया जाता है.